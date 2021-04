Amenábar concluye en Vizcaya 'La Fortuna', su rodaje más largo

Alejandro Amenábar (c) posa junto a un grupo de actores durante el rodaje de su primera serie, 'La Fortuna'.

Piratas, buscadores de tesoros, ministros, abogados, espías, diplomáticos. 'El tesoro del Cisne Negro', el cómic de Paco Roca que Astiberri publicó hace tres años, traía el recuerdo de los tebeos de Tintín, las aventuras de Emilio Salgari y los documentales de naturaleza del capitán Cousteau. El dibujante valenciano se basó en un guion del diplomático y escritor de Portugalete Guillermo Corral, que a su vez estaba inspirado en la disputa legal entre el Gobierno español y la compañía dedicada a la búsqueda de tesoros submarinos Odyssey, que en 2007 anunció que había encontrado en el fondo del golfo de Cádiz un pecio español con más de 500.000 monedas a bordo.

Alejandro Amenábar ha convertido la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes', hundida por los ingleses en 1804 con sus bodegas preñadas de oro y plata del Perú, en 'La Fortuna', título de la serie para Movistar Plus que este martes concluyó su rodaje en Erandio (Vizcaya) tras pasar la víspera por el puerto de Pasajes (Guipúzcoa). "De alguna manera es una de piratas, piratas antiguos y modernos. Lo interesante es saber quién es aquí el pirata", anuncia intrigante el realizador, un gran admirador del trabajo de Paco Roca. "Hace tiempo que quería hacer algo basado en uno de sus cómics. Este posee un tono de aventuras de despacho. Explorar ese mundo y tener la posibilidad de viajar al pasado me atrajo".

El último día de rodaje estuvo dedicado al naufragio del navío, que ocupará unos diez o doce minutos dentro de los seis episodios de 45 minutos de los que consta la serie. Las piscinas del Club Deportivo Martiartu acogieron un trajín de cámaras submarinas y pantallas de croma. Al director de 'Tesis' no le gustan mucho los efectos digitales, pero en esta ocasión serán necesarios para tratar un material rodado a lo largo de 22 semanas.

La costa guipuzcoana será en la ficción el Algarve portugués en una serie que también ha pasado por Madrid, rodando en el mismísimo Palacio de la Moncloa, Galicia, Aragón, Andalucía y Washington. Amenábar se ha implicado tanto que ha dirigido los seis capítulos.

"UN BÁLSAMO PARA AYUDAR"

"Me resulta absolutamente impensable que dirija otro, no estar presente, porque siento que cuando ruedo reescribo en imágenes una historia", explica. "Hasta ahora mi rodaje más largo fue el de 'Agora', con 15 semanas, y en este han sido 22. Pero ha merecido la pena". Alvaro Mel como un joven e inexperto diplomático, y Ana Polvorosa, compañera de trabajo y aventuras, son la pareja protagonista. En el reparto figuran el carismático Stanley Tucci como el cazatesoros, Clarke Peters, Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo y Pedro Casablanc.

"Se subraya que es una exaltación de las virtudes y de los buenos valores, algo que suena muy ingenuo. Digamos que, más que a la buena gente, hemos intentado apelar a lo bueno que hay en la gente. Más que a todo lo que nos enfrenta, que parece que últimamente es bastante".

Alejandro Amenábar espera que la pandemia sea "un momento idóneo" para reivindicar esa bondad de los extraños. "Yo lo llevo haciendo desde hace bastantes películas: 'Agora' tenía algo de eso y, por supuesto, 'Mientras dure la guerra', que tenía que ver con la realidad de nuestra convivencia. En el caso de 'La Fortuna', espero que durante y después de la pandemia sea un bálsamo para ayudar a la gente a pasar un buen rato". El coronavirus ha modificado el calendario de la serie, que tenía previsto, por ejemplo, rodar en el Festival Marítimo de Pasaia, que no se pudo celebrar el verano pasado. "Todo ha sido más complicado psicológica y físicamente", describe el cineasta. "Yo dirigía todo el material y sabía que si daba positivo, y nos hacíamos tests todas las semanas, había que parar el rodaje. He estado viviendo en una especie de burbuja social, forzándome a reducir al mínimo mi número de contactos para no caer".

'La Fortuna' combina en sus diálogos el español y el inglés y llegará a EE UU de la mano de AMC, productora de títulos míticos como 'Breaking Bad' y 'Mad Men'. En un momento en el que la series monopolizan el discurso del audiovisual y las salas de cine agonizan, Amenábar reconoce que su primera experiencia en el medio televisivo ha sido muy satisfactoria.

"Lo importante es contar historias. Es maravilloso que haya series, han entrado a formar parte casi obsesivamente de la cultura y de la sociedad. Se habla de series como se habla de fútbol. Pero también reivindico el largo y la experiencia colectiva e inmersiva que supone una sala de cine. Me gustaría que convivieran todos los formatos".