Amazon ficha a Gómez-Jurado para crear series y películas en español

Actualizada 28/04/2021 a las 06:00

Amazon Studios ha anunciado este martes un acuerdo exclusivo para el desarrollo de contenido audiovisual en español con Juan Gómez-Jurado, autor de la exitosa trilogía 'Reina Roja', uno de los máximos exponentes del género thriller en el ámbito internacional.

El acuerdo entre Amazon Studios y Gómez-Jurado supondrá su debut en la televisión con la creación de nuevos conceptos originales de ficción como escritor, consultor de guión y productor ejecutivo para Amazon Prime Video. Este es el segundo acuerdo de este tipo que se firma en Europa tras el reciente anuncio del acuerdo con el creador alemán Sebastian Fitzek. Amazon Studios tiene varios acuerdos con estrellas internacionales como Phoebe Waller Bridge (Fleabag), Rachel Broshanan (The Marvellous Mrs. Maisel), Donald Glover (Mr. & Ms. Smith) y Neil Gaiman (Good Omens), entre otros.

"Me siento increíblemente afortunado de poder colaborar con Amazon Studios en la creación de nuevos proyectos originales para Prime Video", declaró Gómez-Jurado. "Para mí es un honor trabajar de la mano de Amazon y poder construir juntos historias que lleguen a millones de hogares en todo el mundo. Desde que era un niño que merendaba pan con chocolate mientras veía 'El Equipo A' o leía a Julio Verne, me he estado preparando para esto. Es un sueño hecho realidad".

"Juan Gómez-Jurado aporta una energía, pasión y capacidad única para cautivar a millones de personas en todo el mundo a través de su forma de contar historias y sus personajes", dijo Georgia Brown, responsable de European Originals, Amazon Studios. "Nos sentimos honrados de convertirnos en el hogar de uno de los escritores más reconocidos de España y de sus nuevas y originales creaciones que deleitarán a toda una nueva generación de miembros Prime".

"En Amazon Studios buscamos trabajar con voces frescas, originales y que ofrezcan un punto de vista local que conecte con nuestra audiencia", añadió Maria José Rodríguez, directiva de Spanish Originals, Amazon Studios. "Este acuerdo nos acerca a este gran creador y nos permitirá ofrecer a los miembros Prime las mejores historias contadas con la máxima calidad narrativa".

Juan Gómez-Jurado es el autor de thriller en castellano más vendido de la historia. Su primera novela, 'Espía de Dios' (2006), obtuvo un notable éxito que se prolongó con sus siguientes obras, 'Contrato con Dios' (2007) y 'El emblema del traidor' (2008). El escritor, representado por la agencia Scenic Rights, tiene una gran habilidad para combinar el suspense con elementos de intriga, crimen, acción y thriller psicológico que ha dado como resultado bestsellers como 'La Leyenda del ladrón' (2012), 'El paciente' (2014) o 'Cicatriz' (2015), además de la saga 'Reina Roja', protagonizada por la peculiar pareja de investigadores formada por Antonia Scott y Jon Gutiérrez.