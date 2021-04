Actualizada 23/04/2021 a las 11:00

La tercera gala de ‘Supervivientes 2021’, el programa de Telecinco que comenzó con 16 participantes, se ha cobrado una nueva ‘víctima’. El bailaor Antonio Canales ha sido eliminado en la nominación contra Tom, Melyssa y Alejandro. Canales abandona así la Palapa, y se convierte en el nuevo compañero de Lola, la primera expulsada en Playa Destierro, con quien tuvo un emotivo y divertido encuentro en su nuevo ‘hogar’. Un fuerte abrazo y mucha emoción marcaron el momento.

El nuevo expulsado de la Isla del Pirata Morgan se tomó con humor su marcha. “"Muchas gracias por esta experiencia que he vivido. Me siento muy feliz. Vuelvo con un tipín y quiero dedicarle esto a mi gente y mi familia. Gracias por irme ya a mi casa y gracias a mi amigo José Manuel que me está cuidando desde el cielo. Viva Sevilla, viva Triana, viva Andalucía", afirmó.

La noche salvó a Tom Brusse, Alejandro Albalá, Gianmarco y Palito, que fueron nominados, y vivieron con mucha tensión y nervios esta nueva aventura. La última edición del programa de Telecinco, cadena líder en audiencia, también tuvo un nombre propio: Melyssa Pinto. Es la nueva propietaria del collar de líder tras superar la prueba de inteligencia, que la semana pasado consiguió Omar Sánchez. Precisamente Melyssa se salvó in extremis en la ronda de nominaciones y su participación dio un vuelco, ya que se veía con pie y medio fuera y con ganas de disfrutar de su familia en España.

Melyssa fue salvada ayer en #SVGala3 y tuvo su momento más cómplice con Tom al venirse abajo ❤ https://t.co/nT0G2nqXPS — Telecinco (@telecincoes) April 23, 2021

En el programa no faltó el juego de la recompensa, donde los concursantes pusieron a prueba sus habilidades en un juego de estrategia en el mar. Una barbacoa fue el ‘trofeo’ del equipo ganador.

