¿Qué ver en Netflix este fin de semana? Series y películas recomendadas

15/04/2021

Para aquellos que quieren vivir al día las novedades que trae Netflix cada semana, esta plataforma presenta 3 series, dos películas y un documental de estreno entre el viernes 16 y el domingo 18. Y si quieres conocer todos los estrenos de este mes de abril, te recomendamos entrar en este enlace.

Para los amantes de las comedias y los enredos, el viernes comenzará a emitirse la serie ‘Why are you like this’. En ella, Tres amigos abordan el trabajo, la diversión, las políticas de identidad, los ligues y las noches locas en esta aguda sátira sobre la vida veinteañera en Melbourne. Ese mismo día, también se lanza la cuarta temporada de 'Fast & Furious - Espías a todo gas', una trepidante serie de animación para niños se desarrolla en el universo de "The Fast and the Furious". Si por el contrario, prefieres las series basadas en hechos reales, el domingo se estrena la segunda temporada de 'Luis Miguel: La serie', que sigue los pasos del popularísimo cantante mexicano.

Si lo tuyo son las películas, este fin de semana se estrenan dos, ambas el viernes 16: 'Into the Beat - Tu corazón baila' y 'Arlo, el chico caimán'.

Y, por último, los amantes de la buena música tiene una oportunidad de oro para conocer todos los secretos de una de las cantantes norteamericanas más auténticas en 'Dolly Parton: A musicares tribute'. Este documental se estrenará también el viernes 16 de abril.

OTRAS NOVEDADES EN LA PLATAFORMA

Aunque no sean estrenos propiamente dichos, también hay otras series y películas que han aparecido en el catálogo hace escasa fechas y que pueden entretenerte este fin de semana.

Si te gustan las series de tipo policiaco y, además, eres fan de los fenómenos sobrenaturales, Netflix tiene la serie perfecta para ti. ‘Los irregulares’ narra las aventuras de un grupo de jóvenes que se enfrentan a diferentes misterios de la mano de dos personajes tan conocidos como Sherlock Holmes y el doctor Watson.

Para los que disfrutaron con la casa de Papel, también están ya disponible la nueva serie de su creador, Alex Piná. Se titula ‘Sky rojo’ y se trata de un drama oscuro y de suspense con buenas dosis de controversia por su relación con la explotación sexual, la violencia y el humor negro.

Para los amantes de los seriales turcos, una de las novedades es ‘Vidas de Papel’ protagonizada por un adulto y un niño en una particular relación. Ese adulto es Mehmet, quien tiene a su cargo un depósito de desechos en Estambul, donde da trabaja a un grupo de jóvenes y adolescentes que recorren las calles en busca de papeles, cartones, botellas y otros residuos que se puedan reciclar.

En cuanto a las películas, los que disfrutan de historias disparatadas y de acción no deben perderse 'Fuerza trueno', que nos descubre a un dúo de singulares heroínas de más de 40 años, que combate a los villanos de Chicago, en el súper equipo conocido como Fuerza Trueno.

Y, por supuesto, si todavía no la has visto, quizá es un buen momento para dejarse arrastrar por una historia repleta de momentos duros pero cargados de emoción con ‘Akelarre’, la aclamada película española que ha sido un auténtico éxito en la plataforma desde su estreno.

