Extraterrestres, ¿están entre nosotros y no los vemos?

¿Estamos solos en el universo? "Pensar esa cuestión es cosa de otro tiempo", responde de forma contundente Lorenzo Fernández Bueno, periodista, divulgador y presentador en DMax de 'Extraterrestres: ellos están entre nosotros'. "Evidentemente, no estamos solos", sentencia.

Todos los jueves, a través de DMax (TDT, Movistar, Vodafone, Orange TV, Euskaltel, R y Telecable) a las 22:30, Fernández Bueno recorre la península ibérica tras la pista de seres extraterrestres que han llegado a nuestro planeta y han contactado con españoles. "La serie es una investigación liderada por alguien que tiene muchas dudas y ese alguien soy yo", detalla.

La serie se compone de ocho episodios temáticos que ahondan en los distintos aspectos relacionados con los objetos volantes no identificados: avistamientos de extraños artefactos, contactos con supuestos humanoides, ovnis y militares o abducciones. "Es la serie de temática ovni que aborda la historia del fenómeno en nuestro país más completa de cuantas se han realizado hasta la fecha".

Un viaje por los puntos más calientes de España y Portugal. El recorrido del equipo de DMax ha pasado en esta entrega por las Islas Canarias, Cantabria, Extremadura, Cádiz, Sevilla, Barcelona, Pontevedra y Madrid.

"Voy recabando testimonios", señala. "La serie ofrece una información documentada y contextualizada de los sucesos que han ocurrido en puntos de esos lugares", puntualiza el presentador.

Para ello, también cuenta con el análisis y las aportaciones de algunos de los más reconocidos expertos en la materia en España: la escritora e investigadora Laura Falcó, y los periodistas y ufólogos Josep Guijarro y Miguel Pedrero.

"En esta serie me he encontrado a gente que me habla con la verdad por delante", explica Fernández Bueno. "Hay desde gente de la calle hasta militares profesionales que han llegado a descargar sus armas reglamentarias dentro de las bases militares al vivir este tipo de fenómeno. Ha sido un reto absoluto".

El testimonio que más le chocó En España se han dado dos casos relacionados con el ejército, en Talavera La Real (Badajoz) y Roses (Girona). Dos pasajes que se desgranan en el episodio 'OVNI's y militares', donde los protagonistas cuentan la aparición de unos extraños seres humanoides que se manifestaron ante ellos.

"Este es el testimonio que más me chocó", asegura el presentador de DMax. "Dos militares sin conocerse en diferentes momentos de los años 70 descargan más de 140 balas en mitad de la base militar a algo que aparece y que está flotando rodeado de algo con tonos azules", adelanta.

"NO PUEDEN ESTAR MINTIENDO"

Con el paso de los años, el fenómeno ovni ha ido perdiendo importancia en los temas de conversación entre los españoles. "Aunque sigue habiendo gente que habla de ello", apunta.

El último que se recoge en la serie documental de DMax es 'La última gran oleada', el episodio final de esta entrega. Desde diciembre de 1995 y hasta marzo de 1996 se produjeron cantidad de casos, una vez que los militares del polvorín de As Gándaras, en Lugo, observaron a través del infrarrojo de las cámaras de vigilancia del perímetro militar las evoluciones de un triángulo de luces que pudo ser fotografiado.

"En aquellos meses se produjeron casos muy sólidos de aterrizajes, de avistamiento de luces misteriosas o de sus supuestos tripulantes", detalla. "No obstante, hay coletazos que llegan hasta 2015 y 2016", suma el conductor del programa.

25.000 KILÓMETROS

Tras seis meses de rodaje, el equipo de 'Extraterrestres' ha recogido cerca de 80 testimonios. "Y en medio de una pandemia", apostilla Fernández Bueno.

Un recorrido por los puntos más álgidos del misterio en España, "aunque hemos dado un salto a Portugal, porque Fátima no podía faltar", detalla.

Este lugar místico y religioso protagoniza uno de los capítulos de la serie. "Desde que el hombre es hombre y plasma su religiosidad a través del arte rupestre, da la sensación de que ha venerado a unos misteriosos dioses que generalmente procedían de las estrellas", cuenta la sinopsis de esa entrega. "Recuerdo esa noche, que además era mi cumpleaños, en la capilla, solos con el sacerdote con toda la mística y era una situación muy impactante".

DMax junto con Volcán Producciones han preparado ocho entregas, "pero se nos han quedado muchas cosas en el tintero". Todos los jueves a las 22:30, el canal temático sigue las pistas de estos sucesos con la base de los famosos expedientes X españoles que vieron la luz en 1992.

Ochenta textos con casi 2.000 páginas que detallan múltiples avistamientos de objetos no identificados dentro del espacio aéreo español, 25.000 kilómetros de viajes llenos de interrogantes y con una pregunta: "¿Están entre nosotros?". "Pueden estar delante de nosotros y no verlos", sentencia Fernández Bueno.