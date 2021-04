Ibai Llanos acude a 'First dates' y confiesa quién sería su cita perfecta

Actualizada 13/04/2021 a las 09:45

El programa de citas de Cuatro, First dates, celebra estos días su quinto cumpleaños, motivo por el cual va a recibir a diferentes famosos en su plató-restaurante. El primero en comparecer ha sido Ibai Llanos, que ha dado mucho juego con sus comentarios durante toda la cita.

En conversación con Carlos Sobera, Ibai realizó varias interesantes confesiones. Entre ellas, desveló cuál sería su cita ideal, ni más ni menos que Bad Bunny, y retó al programa a conseguirla.

Ibai Llanos también dejó claro que le gusta enamorarse, que ha estado fuertemente enamorado… y que lo sigue estando, creando expectación entre sus seguidores.

Durante el programa, Ibai siguió las evoluciones de la cita entre Mario y Sara, y quien sabe si fueron sus buenas vibraciones durante el encuentro, pero lo cierto es que la pareja encajó perfectamente y anunció que seguirían adelante con una segunda cita.

Ibai se confesó fan de programa, especialmente gracias a su abuelo, que no se pierde un programa. "Tengo especial cariño a este programa porque lo ve mucho mi abuelo. No ve nada en la tele porque es muy de pueblo, pero le gusta First dates, es el único espacio de la tele al que tiene una adicción", explicaba el famoso youtuber. Aunque no parece que ver tantas citas le haya ayudado a la hora de encontrar su pareja ideal: "soy un fracaso en el tema personal, en el amor, pero intento aconsejar cosas que no me aplico".

Sobre cómo sobrelleva la fama, reconoció que le sienta bien: "te sientes bien porque me ha llevado a estar en First dates". Carlos Sobera también retó a su compañero a tener una cita real: "Un compromiso entre tú y yo, de vasco a vasco, de bilbaíno a bilbaíno: Tienes que venir un día, te busco la pareja ideal y, en vez de comentar una pareja, lo que haces es vivirla en primera persona”. Ahora, el balón está en el tejado del programa, porque Ibai ya ha confesado cuál sería su cita perfecta. ¿Veremos a Ibai Llanos y Bad Bunny en una futura cita en First dates?

