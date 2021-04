Antonio David: "Mi hija no se encuentra lo bien que debería encontrarse"

Actualizada 07/04/2021 a las 12:56

Tras varias semanas en silencio, desde que comenzara la emisión de los diferentes episodios del documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', Antonio David Flores ha realizado las primeras declaraciones sobre las repercusión que el programa de televisión está teniendo en su vida y, especialmente, en la de su hija mayor, Rocío Flores. "No se encuentra lo bien que debería encontrarse", reconoce pero añade que "ella está fuerte y es lo importante".

El malagueño decía estas palabras a su llegada a Madrid donde ha mantenido una reunión con su abogado, Iván Hernández, para "solucionar algunas cositas", según sus propias palabras.

Antonio David quiso aclarar que en absoluto está escondido sino que la semana pasada, al ser Semana Santa, estuvo en su casa con sus hijos y negó que se encuentre mal o demacrado, llegando incluso a quitarse la mascarilla para mostrar su rostro. "Entiendo que mis hijos me necesitaban y yo también los necesitaba a ellos", asegura. Además, ha querido puntualizar que está "bien, tranquilo y fuerte". Hasta ahora, no se había pronunciado al encontrarse con los reporteros apostados frente a su casa, sin embargo, en esta ocasión decidió confirmar que adoptará las medidas legales que sean necesarias. "Cuando llegue el momento, lógicamente, tomaré las acciones legales que tenga que tomar, las oportunas, las que me recomiende mi abogado", explica. "Básicamente porque se me está difamando, injuriando, calumniando y creo que me encuentro en el derecho de poder hacerlo", continúa a la vez que subraya que las emprenderá en el juzgado de Alcobendas, "que es ahí donde se hace justicia", sentencia.

Aprovechó también la ocasión para negar estar en posesión de ningún video que pudiera tener atemorizados a Rocío Jurado y a José Ortega Cano y para "agradecer infinitamente" a aquellos que "ponen en cuestión el documental de Rocío basándose en aclarar hechos que han pasado en 25 años y que están en hemeroteca. A compañeros, periodistas, colaboradores y a todos los medios de comunicación que intentan dar luz a toda esta historia".