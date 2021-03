Los rojos despiertan por fin y los azules se llevan un nuevo golpe

Actualizada 23/03/2021 a las 09:18

Una semana más, el equipo azul capitaneado por Seleta sigue cuesta abajo y sin frenos y no logra salir del campamento muy pobre en el programa 'El Conquistador del Caribe' de ETB2. En el episodio de esta semana han vuelto a perder otro integrante, y ya son siete. Paíno, que ya arrastraba varios días de bajón y que en la anterior semana se salvó in extremis de ir al duelo, ha sido finalmente el último expulsado del equipo de los Corocote.

#RESUMEN de #conquis10: Los azules se quedan en cuadro tras la eliminación de Paíno #conquis https://t.co/5ye3ukaKqf — El Conquistador (@el_conquis) March 23, 2021

Paíno se tuvo que enfrentar en el duelo final, que en esta ocasión se trató de la prueba de los cubos al cielo a la participante del equipo verde Maialen. Aunque el exfutbolista comenzó más rápido a construir la torre con los cubos de madera, falló en el primer intento y la remera donostiarra aprovechó para acabar una torre estable y recta que le llevó hasta alcanzar el banderín, que le daba la victoria y le permitía continuar en la aventura.

▶️#VÍDEO: Maialen elimina a Paíno en el duelo de cubos al cielo #conquis10 https://t.co/GK1Idif8EO — El Conquistador (@el_conquis) March 23, 2021

Previamente, la capitana de las verdes, Durana, había elegido a Maialen porque, al haber sido descartada en varias pruebas por ser el equipo más numeroso, se encontraba más descansada que las demás.

▶️#VÍDEO: Durana decide que la duelista verde sea Maialen porque está descansada #conquis10 https://t.co/xz6vQITSg5 — El Conquistador (@el_conquis) March 22, 2021

Maialen contó durante esta prueba con el apoyo y los ánimos de Andrea, que fue la compañera que escogió para que ayudara en el duelo, y que acabó enfadada con Julian y Mikel, a quienes acusó "meter mierda" y de fijarse siempre en lo malo, pero no destacar las cosas que hace bien.

▶️#VÍDEO: @JulianIantzi1 y Mikel preguntan a Andrea a ver cuándo irá a un duelo, y esta se enfada y los acusa de "meter mierda". Dice que siempre destacan lo que hace mal y no ven lo que hace bien #conquis10 https://t.co/qj3w9ZmH62 — El Conquistador (@el_conquis) March 22, 2021

Los equipos comenzaron el programa enfrentándose en el juego de los naipes, con el objetivo de conseguir la inmunidad. Los azules no supieron aprovechar la ocasión para cambiar la dinámica negativa y salir del campamento muy pobre. A pesar de que al inicio de la prueba los azules y las verdes iban en cabeza, los rojos remontaron y consiguieron construir un castillo más estable, por lo que Oskar pudo subir y coger el banderín antes que sus rivales y llevó a su equipo al ansiado campamento rico. Algo que a los azules no les gustó demasiado, ya que no perdonan que rompieran el pacto en el tronkoala y, ahora, les culpan de todos sus males.

▶️#VÍDEO: El juego de inmunidad del castillo de naipes ha estado muy igualado, pero finalmente la victoria ha sido para los Yocahu, los rojos. Las verdes han sido segundas, y los azules, últimos #conquis10 https://t.co/UUp7qpgVJh — El Conquistador (@el_conquis) March 22, 2021

Además, Andrea tuvo en su mano la posibilidad de lograr la victoria, pero eligió el lado incorrecto para subir y parte del castillo se derrumbó bajo sus pies y, lejos de asumir su error, culpó a Mikel de haberse retrasado en darle "luz verde" para empezar a subir.

▶️#VÍDEO: Andrea explica por que no ha conseguido ganar en el juego del castillo de naipes #conquis10 https://t.co/4Ap3ILzyGT — El Conquistador (@el_conquis) March 22, 2021

Perder otra vez supuso otro duro varapalo para los azules, que nominaron a Paíno, que llevaba dos días sin levantar cabeza. Seleta dudó si nominar a Herrantxi para que también tuviera que ir al duelo, pero creyó que si la prueba consistía en un juego de agilidad las verdes elegirían a Paíno, por lo que al final decidió nominar a Berako.

▶️#VÍDEO: El capitán azul dudaba si mandar a Herrantxi al duelo, pero cree que en caso de ser un juego de agilidad, cosa que se espera, las verdes elegirían a Paíno. Por tanto, ha decidido nominar a Berako. Este espera ir a duelo y ganar #conquis10 https://t.co/7CrsDZR1qm — El Conquistador (@el_conquis) March 22, 2021

En el próximo programa los azules están obligados a ganar si no quieren que el equipo se extinga y tengan que repartirse entre los otros dos equipos.