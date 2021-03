María Castro: "No sé estar quieta"

Actualizada 20/03/2021 a las 10:51

"¡Cuate, aquí hay tomate!" la retrotrae a la infancia. "Es que ya tengo una edad. Este año hago 40. Y feliz de cumplirlos", recalca. El famoso 'cuate' salía en aquel paródico anuncio de Orlando, marca que ha contratado a la actriz como embajadora del libro de recetas 'Más que un tomate'. "Por algo tengo la cabeza de color rojo", razona ella. Lo que no imaginaba esta golosa exconcursante de 'MasterChef Celebrity' es que la salsa de tomate frito sirve hasta para la repostería... El próximo sábado, día de la Versatilidad Gastronómica, María participará junto al chef Iván Sáez en un curso de cocina en el que piensa atreverse a cocinar una paella. "Tengo un marido valenciano así que estoy arriesgando mucho", anticipa.

Centrada actualmente en la gira de la obra teatral 'La Coartada', dirigida por Bernabé Rico e interpretada por ella, Gorka Ochoa y Miguel Hermoso, María Castro se dio a conocer en series como 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Amar es para siempre'. Pero de versatilidad (no solo gastronómica) sabe mucho. "Yo no sé estar quieta y me he reinventado muchas veces. Lo mismo ejerzo de madre que de actriz, que me meto en la gastronomía, monto un blog o diseño una colección de joyería como hice el año pasado".

Tiene dos niñas, Maia y Olivia. La mayor de casi cinco años, y la pequeña de cinco meses. "Ser madre ha cambiado mi vida de la noche a la mañana. Las prioridades ahora son otras, como que te recoloca más en tu sitio". Su marido, José Manuel Villalba, también procede del mundo del espectáculo. De hecho ambos se conocieron hace ocho años en la serie 'Vivo cantando'. Villalba ha trabajado como bailarín en 'Un paso adelante' y es el responsable de la popular coreografía 'Lore Lore, Macu Macu' de la serie 'Aída'. "Pero ahora tiene una empresa de eventos, y encima estudió osteopatía y ejerce... Así que yo en casa lo tengo todo", proclama orgullosa la actriz.

Nacida en Vigo, gallega militante, Castro es sin embargo la única pelirroja de su familia "junto con mi abuela, que falleció hace dos años. Ella tuvo nueve hijos y nueve nietos y la única que salió así fui yo". Es la pequeña de tres hermanos. "La inesperada -matiza-, porque mi hermana me lleva diez años y mi hermano nueve". Y reconoce haber sido mimada, pero no consentida. "Siempre me han dado mucho cariño y mucho mimo, pero cuando era no, era no". De jovencita, María fue gimnasta rítmica. "Eso me convirtió en una persona muy disciplinada y muy exigente conmigo misma. Con los demás soy más tolerante". Y sí, fue un torbellino desde niña... "Siempre he sido muy de no parar. Una vez me fui a hacer no sé qué, volví, se lo conté a mi hermano y me dijo: 'María, no puede ser que te vayas de casa una hora y me cuentes dos'. Mi padre es igual, he salido a él".

"Como de todo menos sushi" Asegura que nunca, ni cuando fue gimnasta, hizo dieta. "Como en pequeñas cantidades pero varias veces al día". Y de todo, menos sushi... "No me gusta. Lo he probado de todas las maneras y no le acabo de pillar el punto. Yo debí de ser pescado en otra vida", bromea. La sepia con tomate y la empanada de maíz con zamburiñas son los platos que borda. Aunque confiesa que, cuando abandonó 'MasterChef', después de haberse medido durante ocho programas con Paz Vega, Ona Carbonell y Santiago Segura, arrastraba tal estrés culinario que "estuve un mes pidiendo comida a domicilio". La pandemia la obligó a meterse otra vez en los fogones.

"Cuando empezó el confinamiento yo estaba embarazada de dos meses, al salir ya se me notaba la barriga y la gente me preguntaba: ¿Pero qué ha pasado?", comenta entre risas. Se acostumbró a ir sola a las ecografías y cuando dio a luz llegaron los temores añadidos... "Pensaba que si yo daba positivo, la niña se tendría que ir a casa sin mí, y sin que pudiera llevar a cabo la lactancia. Pero no soy muy miedosa -precisa-. Nunca llegué a agobiarme". Suele decir María que tiene un sexto sentido, una intuición muy de 'meiga' que le hace "tener sensaciones". La última fue predecir el embarazo de una vecina.

Un tópico sobre las pelirrojas es considerarlas mujeres de armas tomar. María Castro lo ha escuchado muchas veces. Pero no está muy de acuerdo... "Yo a veces creo que, si hubiera tenido más carácter, mejor me hubiera ido en la vida. Puedo sacar el genio en momentos muy concretos, pero tampoco soy muy de imponerme. Me puedo llevar un berrinche de tres minutos y automáticamente lo relativizo y paso a otra cosa. No soy de guardarme las afrentas, ni sé lo que es el rencor".