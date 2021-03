La navarra Paloma abandona 'El Conquis' tras la expulsión de Caren

Actualizada 09/03/2021 a las 08:32

El equipo azul acabó el programa de este lunes de 'El Conquistador del Fin del Mundo' con dos integrantes menos. Caren, tras ofrecerse voluntaria para el duelo, fue eliminada por Binbi, del equipo rojo, y Paloma, que en un primer momento dio a entender que no pensaba abandonar, dejó la aventura tras la expulsión de su amiga.

Los Corocote se quedaban por tanto con siete integrantes y con los ánimos en reserva tras quedar, además, últimos en la prueba de inmunidad, que ganó Atabey. Las verdes demostraron que su estrategia en equipo funciona a la perfección, no tanto como la convivencia ya que, a pesar de estar en el campamento rico, no faltaron reproches. Después de tener un descuido con el fuego por la noche, Andrea aprovechó para reclamar a la capitana, Durana, mayor organización para que no vuelva a pasar.

También en el juego de inmunidad, tras el varapalo del equipo azul, los rojos, que parece que poco a poco ven la luz al final del túnel, aprovecharon la oportunidad y adelantaron a los Corocote. Aunque participaron en la prueba final, depositando toda su confianza en Binbi, salieron victoriosos en un programa en el que además abandonaron el campamento muy pobre y evitaron la asamblea.