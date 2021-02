Juan Gómez-Jurado: "No vemos la manipulación que polariza a la sociedad y me preocupa"

Actualizada 04/02/2021 a las 06:00

El autor del libro más vendido de 2020, 'Reina Roja', es ahora también presentador de La 2. Juan Gómez-Jurado (Madrid, 43 años) viaja al pasado con 'El condensador de fluzo', un espacio que pretende divulgar la historia desde el humor y el entretenimiento. El programa que emita esta noche (22.00 horas) la segunda cadena de TVE aborda las principales revoluciones de la humanidad y cómo la cultura de masas ha sido capaz de convertir en productos de consumo a revolucionarios como el Che Guevara o Mao Tse-Tung.



-El título del programa hace un guiño a una mítica película.

El condensador de fluzo era, dentro de la película 'Regreso al futuro', en el DeLorean, la tecnología que permitía al doctor Brown viajar en el tiempo. Al mismo tiempo, es un error de traducción. También es interesante conocer de dónde viene porque refleja cuál es el instinto de nuestro programa. Saber de dónde venimos, incluso los errores que hemos podido cometer en el pasado, nos enseña lo que somos en el día de hoy y, con un poquito de suerte, saber hacia dónde vamos.

-¿En qué se diferencia este programa sobre historia de otros?

En la aproximación que hacemos a la historia. Primero, es un programa hecho únicamente y exclusivamente por historiadores, que casualmente presenta un señor que no es historiador pero porque hacía falta alguien que se pusiera a presentar el programa. Pero yo tampoco sé porque me llamaron a mí, porque no sé presentar.

-¿Con humor se digiere la historia mejor?

Todo en general se digiere mejor con humor. Es mucho más interesante y mucho más llevadero y divertido.

-Y medio millón de espectadores siguieron el estreno. ¿también La 2 se tiene que fijar en las audiencias?

Creo que La 2 se tiene que fijar en lo que La 2 quiera. Los programas que se hagan en la televisión pública deben ser un servicio público y eso creo que está más que conseguido con 'El condensador de fluzo', que es un espacio hecho por historiadores con el propósito de divertir y entretener al mismo tiempo, de comunicar con pasión la historia.

-¿Ha estudiado mucho para el programa?

Me he dejado llevar por completo. Yo me he sentado en la parte que me tocaba, el de dar paso a los expertos del programa. Ha sido muy bonito y me lo he pasado muy bien.

-Abordan en el programa las 'fake news' de la historia. No parece un fenómeno nuevo.

Es interesante saberlo. Parece un fenómeno nuevo, pero no, a poco que rascamos un poco, y esto me lo han enseñado los historiadores del programa, descubrimos que lleva ocurriendo desde que el mundo es mundo. Pusimos un ejemplo de un faraón de Egipto que ya utilizaba las 'fake news' a su favor con un sentido político. Es interesante saber que ya ha ocurrido antes este fenómeno tan terrible.

-¿Le preocupa?

Me preocupa mucho que no seamos conscientes del alcance de la manipulación informativa que está habiendo por parte de muchos políticos hoy en día, cómo se juega con eso para exacerbar la polarización cada vez mayor en la sociedad. El siglo XIX es de los más apasionantes

-¿Qué momento de la historia le interesa más?

Cada vez que viene un historiador al programa, en cuanto hablan, me quedo embobado escuchándolos porque es una maravilla aprender de alguien que sabe mucho y te lo cuenta de manera divertida y apasionada. Me pasa con cualquier profesión, pero la historia es una disciplina que me interesa particularmente. El siglo XIX es uno de los más apasionantes, o también la prehistoria.

-¿Vivimos en una sucesión de 'días históricos' o no es para tanto?

No creo que sea para tanto. Hay un libro de Stephen King en el que dice que si los periódicos, en lugar de publicarse cada día, salieran cada diez años, no se centrarían tanto en las noticias negativas, sino en la enorme cantidad de avances positivos entre un periodo y otro. Y eso es real. Si hoy publicáramos el primer periódico desde 2011 hablaría de cosas negativas y terribles, pero también estaría contando los enormes avances que ha habido en ciencia, en tecnología y en muchas áreas sociales más relevantes para la historia de la humanidad que lo que diga un político en un momento determinado.

-¿La televisión es un paréntesis en su faceta como escritor?

Partamos de la base de que la idea no es mía. Hay un equipazo de historiadores que se han puesto a trabajar. Soy un señor al que han llamado para que sea el primer espectador.

-¿Cree que su trilogía protagonizada por Antonia Scott podría tener su hueco en la pantalla?

Sería bonito. Llevo muchos años intentando convertir algunas de mis obras a la pantalla grande y no he parado de fracasar en ese sentido. No sé si algún día dejaré de fracasar.