Jorge González: "El mundo de la música es muy complicado si no vas de la mano de alguien"

Actualizada 18/01/2021 a las 06:00

El cantante Jorge González (Madrid, 32 años) tardó días en poder celebrar su victoria en la octava edición de 'Tu cara me suena' al tener que quedarse encerrado en un hotel de Cataluña por el temporal. La imitación de Antonio Orozco, con la canción 'Mi héroe', le consagró como el favorito del público en una gala final que lideró en Antena 3, con un 24,6% de cuota y más de 3,3 millones de espectadores. Le llegó la oportunidad de participar en el concurso cuando estaba a punto de irse al paro, tras finalizar la temporada de un musical. "Fue oxígeno para seguir respirando", confiesa el artista, que ya participó en otros 'talents' como 'Operación Triunfo' o 'La Voz'. Tampoco ha perdido el interés en ir a Eurovisión, "un sueño" que espera cumplir algún año.

¿Qué significa ganar 'Tu cara me suena'?

Cuando dijeron mi nombre no sé ni lo que estaba pensando. Todo el mundo gritaba hacia mí, y yo me asusté. Fue un momento de bloqueo. Ganar 'Tu cara me suena' es una de las sensaciones más bonitas de mi vida; vencer en un concurso tan importante, que ve tanta gente, en una edición en la que todos los concursantes cantaban bien. Me siento un privilegiado. Y es un premio por todos los años que llevo luchando, peleando y llamando a las puertas, con esfuerzo, tesón y perseverancia. Desde que entré, no he hecho otra cosa que intentar darle al público algo que no conocía de mí.

¿Es complicado el mundo de la música para los nuevos talentos?

Es muy complicado cuando no vas de la mano de alguien que se vaya a dejar la vida por ti. Que crean, inviertan y te apoyen. Yo no tengo una multinacional detrás, pero conozco a muchos compañeros que han estado en una gran discográfica, porque sin un apoyo detrás no sirve para nada. No hay que desmerecer el talento de nadie. Si triunfan, es por su talento. Pero creo que hay una parte importante, que es la inversión, en todos los sentidos, que necesita un artista para que llegue a todo el mundo. Es algo que yo no he tenido, e imagínate lo que significa para mí la exposición que he tenido con este programa.

¿Cómo fue el regreso al plató tras el parón por la pandemia?

Fue extraño, porque fue todo muy frío. Sin abrazos, sin besos, todo son normas. Nos separaron de alguna forma y la vuelta fue muy dura, muy fría. La sensación fue extraña, y noté que me costaba conectar con el programa.

Además, tuvo que pasar por una operación en las cuerdas vocales antes de regresar.

Fue justo un mes antes de volver. Imagínate cómo regresé yo. con mucho miedo porque no sabía si estaba preparado para volver a cantar y que no pudiera seguir con el concurso. Soy muy dramático. Además, el pulsador me lo puso difícil con las imitaciones de Beyoncé y David Bisbal. Pero bueno, al final uno conecta con uno mismo y recuerda el motivo por el cual tanto había luchado.

En la final imitó a Antonio Orozco y él apareció por sorpresa en el plató.

Me dijeron que Antonio Orozco iba a ir a la final para promocionar su single, pero no sabía que iba a estar en la mesa del jurado mientras yo cantaba. Cuando lo veo, imagínate, sumar eso a los nervios de una final, en directo, donde cualquier fallo lo va a ver toda España.

¿Cómo se preparaba las imitaciones?

Pues cada participante tiene su método. Cuando me tocaba el artista, me metía en casa y era volcarme al 100% con el artista. Cuando me tocaba inglés, me volvía loco y perdía peso y todo, porque no me acordaba ni de comer. La imitación más difícil fue la de David Bisbal. Fue un reto, porque es un cantante con mucha energía y muchos movimientos.

¿Qué estaba haciendo antes de entrar en el concurso?

Estaba en un musical, pero la temporada terminaba y me iba directamente al paro. No tenía trabajo. 'Tu cara me suena' vino en el mejor momento de mi vida, porque estaba solo y no sabía a donde ir, solo de casting en casting. Cuando salió esta oportunidad, fue oxígeno para seguir respirando. Me dio la vida.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

A finales de mes lanzamos mi nuevo single. Es una colaboración con un rapero que se llama Moncho Chavea, que ha colaborado y produce temas de Omar Montes. Es una colaboración muy chula, con un rapero bastante importante ahora, y con una canción con un toque flamenquito que creo que va a gustar.

¿Lo va a volver a intentar con Eurovisión si surge la oportunidad?

Eurovisión siempre ha sido mi sueño y lo va a seguir siendo. Lo que sí me gustaría, si voy a Eurovisión, es no ir atropellado como siempre que se me ha ofrecido presentarme a las preselecciones. Me decían: "En cinco días, manda algo". Eso no lo volvería a hacer. Las cosas bien hechas necesitan su tiempo, pensarlo bien, con el mejor equipo posible y el mejor compositor. Buscar lo mejor, pero eso necesita su tiempo. Digo sí a Eurovisión, pero con tiempo y más margen.