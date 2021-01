'El Conquistador del Caribe' arranca este lunes en ETB2

Actualizada 11/01/2021 a las 10:15

El Conquistador del Caribe estrena este lunes -22.30 horas- su 17ª edición, y en la web de ETB lo anuncian al ritmo contagioso de ‘la bilirrubina’ de Juan Luis Guerra. Visto así, parece una fiesta... “¿Una fiesta? Ja, ja. Pregunta a los concursantes y te dirán que fiesta, muy poca. ¿Creíais que habíais visto el peor campamento pobre del concurso? Pues no. ¡Lo vais a ver este año!”. Julian Iantzi nos ofrece un ‘aperitivo’ -aunque visto el menú que suelen tener allí...- de lo que veremos desde esta noche y durante veinticinco semanas en el ‘reality’ más popular de ETB 2.





Del uno al diez... ¿Cuánto han ‘apretado’ este año?

Cada año apretamos un poco más. El primer juego de inmunidad de esta edición es tan potente y supone tal desgaste que parece una final. Ves a los concursantes que llegan y dicen: ‘qué guay’, ‘qué bonito’... y en unas horas ya están pensando: ‘¿dónde narices me he metido?’. Algunos van a descubrir ya el primer día un escenario de pesadilla. El que gana pruebas y va al campamento rico pues bueno... No es un resort porque hay arañas, mosquitos y mil bichos, pero al menos hay colchones para dormir, pero el que se pasa ocho días sin comer metido en una ciénaga...

Ahí le quisiera ver más de uno. ¿No se anima a concursar?

Ja, ja. Sí, eso me dicen algunos, que me quieren ver sufrir, pero no, no. Ni la cadena ni la productora me lo han propuesto nunca y yo estoy bien en mi papel. Aunque sufro lo mío, ¿eh? Cada vez que llego al Caribe rezo para que los mosquitos me respeten, pero no hay manera. He llegado a contar cuarenta picotazos solo en el antebrazo. Yo, al menos, tengo suerte de que no se me infectan porque veo a algunos concursantes con unas ampollas...

Se han ‘enganchado’ al calor caribeño. ¿No añoran el frío de la Patagonia argentina?

Yo aguanto mejor el frío que el calor, aunque en la Patagonia a veces se me congelaba la cara y me costaba hablar. Esta es otra tierra salvaje: 40 grados constantes, 90% por ciento de humedad, todos cosidos a picotazos, el sudor se te mete en los ojos...



MASCARILLAS Y GEL

Aunque hostil, el Caribe se antoja un escenario más benévolo para los concursantes.

Yo creo que, en general, los participantes lo prefieren porque el frío extremo te deja sin iniciativa. Aunque desde el punto de vista de la logística ahora estamos más aislados, tenemos que viajar mucho en lancha, con las limitaciones de capacidad y peso que eso supone... Hay que pensar muy bien todo lo que vas a necesitar para las pruebas.

¿Estarán Korta y Juanito?

El programa está por encima de los concursantes y de los capitanes. Estuvieron Korta y Juanito, se fueron; llegaron Eneko y David Seco... Da igual quién vaya o quién gane, lo importante es que detrás hay una historia real que contar. Por cierto, que este año va a haber caras nuevas y nos van a sorprender.

Llevan 17 ediciones. Van camino de récord.

El año pasado, con la pandemia, se enganchó mucha gente al programa. Nos escribían espectadores de todo el mundo y nos decían que estaban viendo todas las ediciones, una tras otra. Es increíble, hasta te aturde un poco. No sé cuál es el secreto del éxito, pero sí que todo lo que se cuenta en este programa es verdad. Conseguimos trasladar al espectador el sufrimiento de los concursantes, que es más de lo que uno imagina desde casa todavía. ‘El Conquistador’ no deja indiferente a nadie. Unos dicen que somos unos animales, unos auténticos brutos; otros que somos demasiado blandos. Unos se alegran de que yo siga al frente, otros piden que me jubilen y pongan a otro...

¿Ha pensado en dejarlo?

No, nunca. ¿Cómo me voy a cansar de estar al frente de un buque así? Para mí, el ‘reality’ es siempre el mismo, entre comillas, pero es tan impredecible que me obliga a tener respuesta para todo, a achuchar a los concursantes y a animarles a la vez.

¿Cómo ha sido grabar un programa así en el contexto de la pandemia?

Nosotros queríamos hacerlo y hemos reforzado mucho el equipo médico y la seguridad. Teníamos gente vigilando que nadie se quitara la mascarilla durante la grabación, que todo el mundo se echara gel hidroalcohólico. Los concursantes se hicieron dos PRCs antes de salir de aquí y otras dos al llegar allí. Hemos estado, ciertamente, en una burbuja. No hemos podido socializar nada. A mí me gusta charlar con la gente de allí, vacilar... pero este año iba del set -un banquito donde me sentaba- a grabar. Y, de ahí, a la habitación del hotel. En ese sentido, ha sido muy frío.

¿Lo mejor de ir a la aventura es volver a casa con todas las comodidades que allí le faltan?

Cuando llegas y te encuentras trabajando dieciocho horas seguidas, con aquel calor... piensas: ‘¿Y así voy a poder estar treinta días seguidos, sin descanso?’. Pero en una semana ya te has aclimatado. Eso sí, a mi vuelta hay una cosa que me encanta y que no perdono nunca: un bacalao con tomate y patatas fritas.