Verónica Forqué: "Habla catalán si te da la gana, pero también un buen español"

La actriz Verónica Forqué, conocida por infinidad de películas y series como 'Pepa y Pepe', uno de los éxitos de Televisión Española en los noventa, ha vuelto al primer plano de la actualidad gracias a una controvertida entrevista que concedió el pasado 26 de diciembre al programa 'Sábado Deluxe'.

En su primera intervención en el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez, la intérprete de 65 años habló sin tapujos sobre infinidad de asuntos, algunos realmente polémicos, algo que levantó una gran polvareda sobre todo en las redes sociales.

La intérprete es uno de los rostros más conocidos del cine y la televisión en España, pero la madrileña no acudió solo como actriz al espacio, sino también como una invitada que confesó ser seguidora del programa y una espectadora habitual que, además, no dudó en hablar de lo que le salió del corazón.

Sin embargo, seguro que a algunos les pareció que se pasó de sincera, pues incluso se le escapó que eran las 8 de la mañana y la entrevista no era en directo, algo que Jorge Javier Vázquez no supo arreglar.

Verónica Forqué aseguró que le encantaba ver las broncas que tenían en Sálvame y cómo luego se olvidaban de todo y se llevaban bien. De hecho, le pareció un gran formato para que los actores vean y no dudó en pedir acudir otro día como colaboradora.

De lo que también se declaró amante es de la cocina, por lo que se postuló para un formato culinario. Jorge Javier Vázquez le propuso ir a La última cena, aunque por los detalles que ella dio parecía que se había fijado más en 'MasterChef Celebrity'.

SU OPINIÓN SOBRE MAINAT, PANTOJA O LA REINA LETIZIA

La veterana intérprete demostró con creces que estaba al tanto del mundo del corazón, pues habló de dos de los temas estrellas del momento: el caso Mainat y los problemas de Cantora. Como amiga de Josep María Mainat, la actriz opinó sobre lo sucedido y aseguró haberse sorprendido con la entrevista a la rusa Alina en Sálvame. Sin embargo, con quien se despachó más a gusto fue con Isabel Pantoja.

"Sueño con la Pantoja, te lo juro", confesó. "Está loca, está dormida, hay que despertar a esta mujer. De qué vas, tienes un hijo, una hija. Te vas a morir siendo una desgraciada", sentenció, aunque también añadió que no creía que lo estuviera haciendo con maldad.

Tampoco desaprovechó la ocasión para declararse roja y republicana, por lo que tenía claro que haría con los reyes. "Unas vacaciones, no sé, que se pongan a trabajar, que pongan una agencia de relaciones públicas", dijo Verónica Forqué en respuesta a Jorge Javier Vázquez, aunque negó decirlo "con maldad". "Los reyes son muy simpáticos... Bueno, Letizia muy simpática no parece, ¿no?".

"LA VIDA ES INSOPORTABLE"

La invitada tampoco se cortó al hablar de salud mental, pues confesó que había pasado dos depresiones. Muchos aplaudieron su sinceridad y la convirtieron en un meme por sus palabras sobre la vida: "La vida es insoportable. Yo cuando era joven no quería vivir".

"¿Y cómo sacaste ganas?", le preguntó Chelo García Cortés. "Yo no", respondió sencillamente la actriz, demostrando que vivió con esa sensación siempre. "Yo decía: '¿Esto va a ser así siempre? Nadie me quiere, soy lo peor, la más bajita, la más tonta'".

Pero su primera depresión le llegó cuando su hija, María, se fue a vivir a Tailandia seis meses con su pareja, varios años mayor que ella. Su marido por aquel entonces, el director Manuel Iborra, incluso escribió una película para darle un papel a su hija y que ella volviera a España, pero no resultó, pues rodó y se volvió a marchar.

"Empecé teniendo pereza por todo, mi pareja se me vino abajo, ¿tú sabes lo que fue eso...? María en Tailandia, Manolo como un pingo, fue una época horrorosa. El psicólogo me dijo 'a veces las pilas se agotan'", confesó. Después, su segunda depresión la pilló de plena actualidad en televisión, durante su participación en 'La que se avecina' en 2014.

La galardonada intérprete destacó la importancia del sexo en la pareja, lo sanas que son las relaciones extramatrimoniales para oxigenar la relación siempre y cuando la otra persona no se entere para no hacerle daño. Pero también habló sin tapujos de las drogas.

"Soy una profesional de la marihuana, fumo todos los días, pero siempre por la noche cuando ha terminado la faena. La maría es lo único que me gusta y no bebo alcohol", se sinceró, aunque matizó que no quería "hacer apología" de ello.

"Me gusta acercarme al momento de mi muerte con esa serenidad, no estoy orgullosa de ello, pero lo dejaré, seguramente", apuntó Forqué. Por ello, está a favor de legalizar "todas las drogas": "Así se acabarían las mafias. Las mafias existen cuando hay cosas prohibidas. La prostitución es como el aborto, hay que aprobarlo e implantar leyes, es muy importante". Aun así, ella confesó no estar a favor del aborto, pero ve bien legalizarlo.

"HABLA CATALÁN SI TE DA LA GANA, PERO TAMBIÉN UN BUEN ESPAÑOL"

También opinó sobre las ideologías, concretamente sobre los nacionalismos a los que tachó de "reaccionarios". "No hay nacionalismo progresista. El nacionalismo tiende a encerrarse [...] Estamos para abrir fronteras", argumentó en su entrevista en 'Sábado Deluxe'.

"Habla catalán si te da la gana, pero habla un buen español también. Conozco mucha gente joven catalana que no sabe hablar español. No saben hablar porque no les han enseñado. Esto me parece un atraco", añadió.

La política y periodista Pilar Rahola se pronunció al respecto de este tema, pues la generalización que hizo le pareció "patética": "Cuando hablas del tema del catalán, ¿podrías dejar de parecer una absoluta y estúpida ignorante?".

"Ya está bien de esa progresía reaccionaria que cuando habla de Cataluña se vuelven auténticos militantes de Vox", criticó. "Preservamos un patrimonio cultural de la humanidad, como todos los idiomas. ¿Cómo es posible que las personas inteligentes, y tú lo eres, cuando hablan del tema de Cataluña se vuelvan imbéciles?".

