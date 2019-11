Verónica Forqué: “Daría la vida por volver a rodar con mi padre”

03/11/2019 a las 06:00

¿Qué experiencia ha vivido en este jurado íntegramente femenino?

Ay, ha sido muy bonito, muy divertido... Yo he aportado la serenidad. Con Toni (Acosta) ya había trabajado en la primera obra de teatro que dirigí, La tentación vive arriba. Tenía que encontrar a una Marilyn Monroe, hicimos casting y cuando vi a Toni, le dije a mi productora: “Quiero a Toni”. Ahora he vuelto a trabajar con ella en la serie Señoras del (h)AMPA, que soy muy fan, de la serie y de Toni.

