Anaju: "Quería mostrar una faceta de mí que no se había visto en OT"

Actualizada 20/12/2020 a las 11:25

Ana Julieta Calavia, más conocida cono Anaju, joven artista de ideas propias y respuestas directas, vive con nervios "los días más felices de su vida" tras su salida como cuarta clasificada en 'Operación Triunfo 2020' y haber alumbrado un disco de dos caras en el cual hay "mucho amor y mucho trabajo", afirma.

"Quería mostrar una faceta de mí que no se había visto a lo largo del programa. Son canciones más personales y sentimentales", declara visiblemente orgullosa de su primer proyecto. Un EP de 6 canciones titulado 'Mood' (Sony Music), que es un "experimento y presentación" de lo que está por venir, y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Fue en junio de este año cuando Anaju (Alcañiz, Teruel, 1994), la concursante que se convirtió en todo un ejemplo para los espectadores gracias a su incansable trabajo, concluyó su periplo por el programa de jóvenes talentos de la canción de TVE por detrás de Nia, Flavio y Eva, según decidieron los votos del público.

"El puesto no significaba nada para mí y más después de esta edición tan especial que me tocó vivir (a causa de la pandemia el programa mandó a los concursantes a casa). Afronté el concurso como una formación, cuanto más tiempo me quedase sabía que más iba a aprender. El premio era llegar hasta el final para aprovecharlo más", asegura.

Allí dice que aprendió "a ver cómo funciona el mundo de la industria si en un futuro te quieres dedicar a ello". "Me ha servido para resetear mi cerebro y tener una visión más clara de que con trabajo y esfuerzo me voy a poder dedicar a lo que me gusta", cuenta, a la vez que añade que el programa también le ayudó a trabajar el nivel vocal, armónico, físico y mental.

Esa exigencia y el no parar de trabajar desde que salió de la Academia es la que le ha llevado a volcarse en la composición y grabación de 'Mood', un disco con el que ha cuidado hasta el más mínimo detalle y ha dividido en dos partes, la contenta (Cara A) y la triste (Cara B).

"Para mí esta división era un concepto muy interesante porque tenía mucha relación en cómo son las canciones, en lo que transmiten. Fue como darle nombre a estos dos tipos de canciones que venían en el disco y que plasma muy bien estos dos estados de ánimo. Además, quería plasmarlo gráficamente de alguna manera guay, atractiva, y de esta forma creo que hemos conseguido sacarle mucho partido", apunta.

De ahí que el título del EP no podía ser otro que el de 'Mood'; "hoy en día tanto mi generación como ya muchas otras hablan en bilingüe", explica la cantante, que resalta cómo se habla coloquialmente del 'mood' para hablar del estado de ánimo.

Por eso decidió llamarlo así con las dos oes de la palabra como dos caritas que representan la alegría y la tristeza, apostilla.

El resultado son seis canciones "con mucha carga emocional", equilibradas por una producción que juega mucho "con los estados de ánimo y con experiencias propias", todas ellas escritas y cantadas en castellano, salvo en la canción "El mensaje", que ha introducido algunas frases en catalán: "Ens veiem a la tornada" (Nos vemos a la vuelta).



Algunas de las canciones las ha trabajado con otros artistas como Dani Fernández, Zahara o Pol Granch. Y la mayoría han sido compuestas este año, pero hay algunas, como 'Si supieras', que la tenía en las notas del móvil "desde hace año y medio".ç

A pesar de todo lo que está sufriendo el sector de la música con la pandemia, la aragonesa quiso ofrecer este sábado a sus seguidores un concierto en streaming, "En el mood de un show", para quitar ese sabor "amargo" y hacer algo "de música", que la gente "lo merece y lo necesita".

Además, la cantante también tiene programada la celebración de una firmas a partir del 9 de enero en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia y Sevilla, para inaugurar el año "de la mejor forma", y "siempre respetando todas las medidas de seguridad".