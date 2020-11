Amaia Romero visita 'El Hormiguero' el próximo martes 1 de diciembre

Actualizada 27/11/2020 a las 12:49

La cantante pamplonesa Amaia Romero regresará al plató del programa 'El Hormiguero' (Antena 3), que presenta Pablo Motos, el próximo martes 1 de diciembre. Lo hará acompañada de Alizzz, cantante y compositor con el que colabora en su último éxito, la canción titulada 'El encuentro' cuyo vídeo ya la sobrepasado el millón de visualizaciones en Youtube.

La visita fue confirmada por el propio Pablo Motos durante la emisión de este jueves 26 de noviembre. Previsiblemente, ambos artistas presentarán su single y darán detalles sobre sus proyectos actuales y, quién sabe, quizá también sobre lo que pueda estar por llegar.

La visita de Amaia Romero se producirá tras la que protagonizó en septiembre del pasado año y en la que la navarra presentó su primer álbum, 'Pero no pasa nada', que salió a la venta el día 20 de ese mismo mes. En aquella ocasión, interpretó en directo la canción 'Nadie podría hacerlo', uno de los temas del disco.

Durante su charla con Pablo Motos, Romero explicó qué había significado para ella grabar su primer álbum y dio detalles sobre el significado de canciones icónicas a día de hoy como 'El relámpago': "Me cayó la ramificación de un rayo. Es más común de lo que parece, no es tan raro. Estaba volviendo a casa y llovía muchísimo. Yo estaba andando con el paraguas y se iluminó toda la calle. Sonó como una palmada y me dio un calambre en el pulgar, noté como que entraba hasta mitad del brazo y se me quedó un poco tonto, pero no fue nada, aunque esa noche me quedé un poco en shock", dijo.

