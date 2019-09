Amaia Romero presenta su próximo disco en 'El Hormiguero' y explica el origen de 'El Relámpago'

Actualizada 06/09/2019 a las 00:01

La navarra Amaia Romero pisaba el plató del 'El Hormiguero' alrededor de las 22:00 horas de este jueves y, en cuestión de minutos, ya se había convertido en trending topic nacional en Twitter.

El fenómeno de la extriunfita, que representó a España en el festival de Eurovisión 2018 junto a Alfred, ha vuelto a dejar huella en el programa de Antena 3 año y medio después de su primera visita. Entre risas y anécdotas, Amaia ha hablado con Pablo Motos sobre el nacimiento de su primer disco, 'Pero no pasa nada', que estará disponible el próximo 20 de septiembre y que irá acompañado, según ha desvelado la cantante, del videoclip de su nuevo single 'Quiero que vengas'.

La artista ha querido compartir con los espectadores el significado de alguna de sus nuevas canciones, como la historia que esconde 'El Relámpago'. "Me cayó la ramificación de un rayo. Es más común de lo que parece, no es tan raro. Estaba volviendo a casa y llovía muchísimo. Yo estaba andando con el paraguas y se iluminó toda la calle. Sonó como una palmada y me dio un calambre en el pulgar, noté como que entraba hasta mitad del brazo y se me quedó un poco tonto, pero no fue nada, aunque esa noche me quedé un poco en shock", ha contado la navarra sobre esta canción que ya supera las 4 millones de visualizaciones en YouTube.

Pero es no ha sido la única experiencia extraña que Amaia ha experimentado en su vida ya que ha explicado también a Pablo Motos que durante un tiempo escuchaba psicofonías. "Son cosas rarísimas, pero juro que es verdad. En tercero de la E.S.O. iba al conservatorio y me convalidaban asignaturas, y me llevaban a un aula vacía para que estudiara. El primer día que fui estaba con mi material nuevo y escuché instrumentos rarísimos, como una trompeta", ha contado Amaia Romero. "Pensé que venían de la clase de al lado, y no le di importancia, hasta que pasaban los días y se lo comenté a la gente. Me dijeron que nadie más escuchaba nada. Lo contaba y nadie me creía. A veces llevaba a gente de clase para que lo comprobaran, y cuando venían no sonaba nada. Lo grabé con el móvil y lo enseñé y otra profesora lo escuchó después, pero me pidieron que no dijera nada", desveló en el programa, e incluso mostró el audio de esa grabación para sorpresa de todo el público.

Otra de las anécdotas que Amaia contó en 'El Hormiguero' fue que una vez llegó tarde a su propio concierto y, en uno de sus curiosos despistes, se equivocó de puerta de entrada y, en lugar de acceder por la zona destinada a los artistas del festival, intentó hacerlo por la del público. El problema fue que no tenía entrada.

No puede ser más ICÓNICA #AmaiaEH pic.twitter.com/iO7R79WtDJ — Amaia On The Brain ⚡ (@amaiaontbrain) September 5, 2019

Además, la cantante ha deleitado a los presentes y a los telespectadores con una actuación en directo de su tema 'Nadie podría hacerlo'.



Las redes sociales, principalmente Twitter, no han tardado en hacerse eco de la visita de la navarra en 'El Hormiguero'.

no es que tenga el guapo subido, es que lo ha inventado #AmaiaEH pic.twitter.com/MynE5iziQN — alvaro (@amaiascuture) September 5, 2019

echaba de menos ver en la tele tu sonrisa, tus ojitos brillantes, tu voz tan dulce... dos años después me sigues tocando el corazón cada día que tengo la suerte de verte o escucharte. nunca podré agradecerte lo mucho que me ayudas día a día. te quiero mucho mi niña ♥️ #AmaiaEH pic.twitter.com/pjqBQRWJlf — David ⚡️ † (@LlvDavid) September 5, 2019

Sencillita. Una entrevista donde la he visto más suelta que nunca, contando anécdotas, anunciando que el día 20 sale el disco, el vinilo y videoclip de 'quiero que vengas' y que hay nueva fecha en Madrid a raíz del primer sold out. Haciendo actuación de 10 y dando 3000€ #AmaiaEH — 15-20/9, Andrea ⚡️ (@ShineAmaia) September 5, 2019

Se me ha hecho cortisimo, la he visto mas madura, muy feliz y sobre todo muy agusto, siempre es un gusto verla en el hormiguero. #AmaiaEH pic.twitter.com/VJDafnC8Yv — Amaia Daily. -16 (@infoamaia) September 5, 2019

Selección DN+