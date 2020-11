Amaia Romero da positivo en covid-19 y cancela varios conciertos

Actualizada 11/11/2020 a las 11:40

Amaia Romero no es una de las cantantes que más utilice las redes sociales, así que la sorpresa ha sido doble cuando durante la mañana de este miércoles la artista pamplonesa anunciaba vía Twitter que deberá cancelar algunos conciertos debido a que ha dado positivo en covid-19.

La cantante ha escrito: "Hola. He dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa. Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... Lo siento mucho y espero veros muy pronto", un mensaje que ha acompañado de varios emoticonos.

hola he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto❤️ — amaia (@amaiaromero) November 11, 2020

El citado concierto de San Sebastián fue cancelado hace unas semanas, un anuncio que hizo la propia organización del siguiente modo: "Lamentamos comunicar que el concierto de Amaia de este domingo 11 de octubre en el Auditorio Kursaal cambia su fecha al 15 de noviembre ante un positivo por covid-19 detectado en el entorno del artista". No se sabe si el contagio de Romero tiene o no que ver con este caso.

Ante la inesperada noticia, las muestras de apoyo de sus seguidores en las redes sociales se han multiplicado en los últimos minutos. Ahora solo queda esperar a que se recupere y retome su agenda de conciertos después de un año que no ha podido ir mejor para la pamplonesa, ya que hace unas semanas conocimos que había sido nominada a un Premio Grammy Latino.

ay amaia cuidate mucho qe eso ahora es lo mas importante y ya vas a tener td el tiempo del mundo para dar esos conciertos ❤️ — Debbie ‍♀️ || #EVATOP3 23% (@DebbieLareci) November 11, 2020

Cuidate mucho, lo importante eres tú y que te recuperes pronto y bien, mucho ánimo y fuerza, te queremos mucho bonita ❤️ — sandra iniesta (@sandruski_5) November 11, 2020

Mucho ánimo Amaia, seguro que pronto estás de nuevo haciéndonos disfrutar con tu música en el escenario ❤❤❤❤ ahora toca cuidarse!! — Ana (@Anikkuni) November 11, 2020

Lo primero es tu salud, cuídate mucho y espero que te recuperes pronto. La gente lo entiende, esta situación es rara para todos. Ojalá todo se normalice y podamos verte encima del escenario enseguida. Besos. — pau (@captotumirada) November 11, 2020

