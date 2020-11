'MasterChef Celebrity 5' dice adiós a Gonzalo Miró

Actualizada 18/11/2020 a las 10:57

El noveno expulsado de 'MasterChef Celebrity 5' ya tiene nombre: ni más ni menos que Gonzalo Miró. La quinta edición del reality culinario con famosos de Televisión Española dijo adiós al periodista y colaborador de televisión tras una ajustadísima prueba eliminatoria en la que tuvo que medirse a Josie y Nicolás Coronado.

Ambos se ajustaron mejor a la idea de los jueces y finalmente Miró tuvo que abandonar los fogones, un momento muy emotivo para todos los concursantes, especialmente para Florentino Fernández, que no pudo evitar bajar para despedirse de su amigo entre lágrimas. El ya expulsado dijo, emocionado: "Me encantaría que ganase Florentino. Es un compañero excepcional. Es un tipo que está dispuesto a ayudarte incluso por encima de su propio beneficio, lo he notado desde el primer día. Me gustaría que su premio fuese salir de aquí como ganador de 'MasterChef'".

Ni la visita de sus amigos y allegados al plató, Boris Izaguirre entre ellos, evitó que la noche fuera amarga para Gonzalo Miró, que no tuvo más remedio que aceptar la derrota: "Han jugado mejor que yo, es una realidad. Creo que me he dejado la piel en el campo", afirmó.

"Echo la vista para atrás y veo que he hecho pasta, esferificaciones, helado con nitrógeno, bombones y trufas. Si me llegas a decir esto hace dos meses, que no había cogido una sartén en mi vida, pues te hubiera tomado por loco", concluyó el periodista sobre su paso por 'MasterChef Celebrity'.

November 18, 2020

La otra protagonista de la noche fue Celia Villalobos, que recibió el pin de inmunidad gracias al delantal dorado tras triunfar entre los invitados de la noche con una receta de merluza en salsa.

