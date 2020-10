'La Voz' contó en las audiciones a ciegas con otra voz navarra

Actualizada 10/10/2020 a las 11:03

El paso de cantantes navarros por la televisión vivió este viernes 9 de octubre un nuevo capítulo con el intento de la joven pamplonesa, Patricia Kaninga, quien a sus 19 años participó en las audiciones a ciegas del programa de Antena 3 televisión, 'La Voz'. Si anteriormente otros artistas forales lo habían intentado en televisión como Amaia Romero o Natalia Lacunza en 'OT', o Javier Erro en el mismo programa 'La Voz', donde alcanzó la final, esta vez ha sido Patricia quien se puso sobre el escenario en la quinta gala de la edición del talent show musical.

De padre congoleño y madre granadina, la joven protagonizó una actuación llena de fuerza que hizo que se ganara al público, pero no a alguno de los coaches que, a estas alturas de las audiciones a ciegas, tienen casi todos los equipos completos y buscan voces mucho más concretas. La joven pamplonesa eligió el tema 'Freedom', de Beyoncé, para tratar de hacerse un hueco en los equipos de Antonio Orozco, Laura Pausini, Pablo López o Alejandro Sanz. Pese al esfuerzo realizado por la talent navarra, ninguno de los capitanes pulsó el botón para darse la vuelta y quedó, en un principio, fuera del programa.

Patricia tenía una segunda oportunidad en 'El Regreso', novedad de la edición del concurso de este año en el cuál la cantante Miriam Rodríguez elige entre los concursantes que no han sido seleccionados por los coaches uno que sigue optando a formar parte del programa. En esta ocasión, Patricia llegó al duelo con Sabela Trigo, quien había quedado fuera de los equipos tras interpretar la canción 'Hay algo en mí' de la propia Miriam Rodríguez. La pamplonesa eligió el tema 'I'm going down', compuesta por Bruce Springsteen para el duelo de repesca, mientras que su rival optó por el tema 'Primavera anticipada' de Laura Pausini.

Al final, pese al esfuerzo de Patricia, Miriam Rodríguez de decantó por la voz de Sabela para seguir en el concurso, dejando a la joven pamplonesa fuera de la edición de este año. Aunque con la voz y el talento que tiene, a buen seguro que se presentará en próximas ediciones.

