El navarro Javier Erro, sin final de La Voz

Actualizada 28/03/2019 a las 07:54

El pamplonés Javier Erro se quedó anoche a las puertas de las finales de La Voz. Puso fin a una brillante etapa en el programa de Antena 3, “una experiencia increíble, un subidón”, como la definió antes de despedirse de todos los miembros del programa. Andrés Martín, el veinteañero madrileño que toca en la línea 10 del Metro de Madrid, le superó en votos del público (123 frente a 77). El coach, Pablo López, en una difícil decisión, también apostó por Andrés, cuya historia personal de superación le ha granjeado una legión de seguidores en las redes sociales.



Javier Erro interpretó al piano California Dreamin, de The Mamas and the Papas. Pablo López resumió la actuación con la frase “perfección absoluta”.

Después llegó la interpretación a trío. Fue el tema Lo saben mis zapatos, del propio Pablo López. En los últimos acordes de la canción Javier y Andrés se fundieron en un abrazo que resume la amistad que han forjado en el programa. Andrés había elegido para su interpretación individual el Aleluya de Leonard Cohen, una obra maestra de la música en la que puso sentimiento y emoción.

El concursante navarro se llevó el aplauso del público y fuertes elogios de los coaches. “Eres una máquina de hacer música. Este es un día más en tu vida, un día de primavera, pero no te preocupes, vas a tener muchas primaveras, veranos, otoños e inviernos por delante”, le expresó Pablo López.



En su presentación inicial, Javier Erro había destacado su feeling con su coach. “Nos entendemos muy bien. Hablamos pianos”, señaló. Pablo López auguró un futuro brillante para el joven navarro y dejó claro que la relación entre ambos no termina. “Tenemos planes porque nos dedicamos a hacer música”, afirmó el malagueño.



“Pasar a la semifinal sería una reafirmación para dejar a un lado el periodismo y dedicarme de lleno a la música”, explicó el joven navarro antes de subir al escenario. Poco después, Antonio Orozco le dio al joven navarro una lección vital acerca de su disyuntiva sobre la música y el periodismo. “No te preocupes. Llegado el momento, la música te elegirá a ti. Lo que tenga que pasar en el futuro llegará y tú no tendrás que elegir”, le explicó.



Javier Erro no quiso abandonar el programa sin antes dar las gracias a su familia, “que sabe todo lo que hay detrás”. La vida de Javier, de 19 años, está ligada a la música. Es el segundo hijo de Juan Ramón Erro Salaverri e Inés Alberdi Landa -ambos estaban anoche presentes entre el público-. Desde los 6 años ha recibido clases de música y se ha formado estudiando percusión, piano, canto, coro, orquesta, lenguaje musical y armonía.



Su salto mediático tuvo lugar en 2015. Fue cuando concursó en la segunda edición de La Voz Kids (entonces en Telecinco). Resultó finalista del equipo de David Bisbal. Precisamente, ayer tuvo palabras de recuerdo para su antiguo coach, al que agradeció los mensajes de ánimo. El joven navarro también recibió cientos de mensajes de apoyo en las redes sociales, con elogios a su “talento” y su “fuerza comunicativa”.

Televisión

