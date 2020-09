Dani Juanico, de 'La Voz Kids' a 'Idol Kids'

Actualizada 15/09/2020 a las 10:18

Llegó, vio y venció. Dani Juanico, de quince años, llegaba al escenario de 'Idol Kids' este lunes con la ilusión y las ganas de dejar al jurado con la boca abierta. Y lo consiguió, como ya hiciera Anne Arrinda la semana pasada durante el estreno del programa. El joven menorquín dijo al jurado que su sueño era ser cantante y llegar, incluso, a actuar en la 'Superbowl', la gran cita anual del fútbol americano.

La canción elegida para su actuación en el 'talent' de Telecinco fue ni más ni menos que 'Never enough', el tema principal de la película 'El gran showman', un tema difícil sobre todo por los tonos agudos. Ni Isabel Pantoja ni Carlos Jean, que siguieron la actuación casi sin respirar, lograron contener las lágrimas.

Tanto fue así, que la tonadillera le dedicó las siguientes palabras: "Tienes una voz increíble. Has empezado con ese bajo tan bello. Qué maravilla. Qué altos, qué medios. Es que lo tienes todo. Para mí eres perfecto". La cantante Edurne, desde su lugar en la mesa del jurado, añadió: "Cuando han empezado a sonar las primeras notas, he pensado que habías arriesgado fuerte. Vienes a por todas. Me gusta cómo has variado al principio (...).En los agudos pensaba que ojalá llegaras bien porque estaba siendo perfecto, y has estado impecable".

Carlos Jean, por su parte, antes de pulsar el botón del ticket dorado, maniobra que catapultó al joven directamente a la fase de galas en directo, explicó emocionado: "Cuando empecé en 'Idol Kids', me preguntaban qué esperaba encontrar. Gracias al equipo por invitarme a ver estas maravillas sobre el escenario. Me preguntaban si creía que iba a llorar. No tengo palabras porque me has sobrecogido. Y la música, si te sobrecoge, solo puedes hacer una cosa: mandar a las personas al sitio donde deben estar".

No es la primera vez que Dani Juanico participa en un concurso de talentos musicales. En 2017, hace tan solo tres años, el joven menorquín se presentó al casting de 'La Voz Kids' y logró protagonizar "una de las mejores batallas de la historia del programa", como anunció Telecinco en su momento, que puedes ver a continuación:

