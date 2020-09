Javi Martín cuenta el drama que vivió tras el fin de 'Caiga Quien Caiga'

El pasado viernes, Javi Martín, del programa Caiga quien caiga, reapareció en televisión tras casi 30 años alejados de los medios. Lo hizo en el nuevo programa de TVE, La hora de La 1.

Martín, uno de los presentadores de CQC, junto a Wyoming y Juanjo de la Iglesia, se sinceró en el programa matinal, relatando su dramática historia ante Mónica López y su equipo.

"Hola, soy Javi Martín y en 2012 caí en una depresión e intenté suicidarme. Hoy tengo la fuerza para contarlo por primera vez en televisión y espero que mi historia te sirva de ayuda", dijo.

El expresentador contó que le diagnosticaron trastorno bipolar y que sufría bruscos cambios de humor: “En ese momento creía que no se podía salir, pero se puede. Cuando lo superé tenía claro que lo quería contar”. Es precisamente este mensaje de superación por lo que el presentador acudió al programa. Además, añadía que “hay que pedir ayuda y ponerse en manos de profesionales”. "Es un tema tabú porque realmente el entorno de la persona que se ha suicidado o lo ha intentado siente que ha fracasado, es un fracaso de la sociedad y, sobre todo, de los políticos”, dijo.

Qué importante este mensaje de Jesus Martín:



"Tras la última depresión me juré: eso no me iba a volver a pasar. Y si voy para abajo en algún momento, me voy corriendo a la psiquiatra y que me de las pastillas que necesito [...] No pasa nada por tomar pastillas"#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/6EQKstN5n8