Revolución interna en RTVE

Actualizada 13/07/2020 a las 06:00

RTVE está un momento convulso. La radiotelevisión pública encara la nueva temporada a partir de septiembre con cambios estructurales en su programación y relevos en cargos directivos, que han provocado fuertes críticas internas que han derivado en ceses, dimisiones y protestas públicas, bajo el lema 'RTVE es de todos y de nadie' en redes sociales, de los profesionales de la Corporación, a las que se sumaron rostros populares como Xabier Fortes o Carlos Franganillo.



Lo último, la suspensión hasta enero de 2021 del informativo alternativo 'La 2 Noticias', que ha provocado la denuncia del colectivo 'RTVE sin personal' al no entender que no se recupere un "servicio público esencial" mientras que sí regresan otros "programas de entretenimiento realizados externamente o en colaboración con productoras". Desde TVE justifican que la decisión se debe a "razones sanitarias" y en "coherencia" con el plan de desescalada puesto en marcha por la Corporación tras la crisis del coronavirus. El espacio del segundo canal desapareció de la parrilla tras decretarse el estado de alarma y sus trabajadores se incorporaron a otras áreas y programas de la cadena pública. Ello ha coincidido con el nombramiento de Josep Vilar como nuevo director de Informativos de TVE. El cargo quedó vacante tras la renuncia en diciembre de Almudena Ariza para dirigirlos al no contar, según justificó la corresponsal, con un apoyo suficiente entre la plantilla. Vilar cuenta con una larga trayectoria profesional en el antiguo ente público y ya ejercía ahora como director de Contenidos de Programas Informativos. Fuera de RTVE, fue consejero de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, entre 2012 y 2018, a propuesta del PSC.



Ahora, el nuevo responsable se enfrenta a una votación no vinculante de los trabajadores impulsada por el Consejo de Informativos -el órgano interno que vela por la independencia y neutralidad de la cadena- y al reto de recuperar espectadores. En junio, la audiencia media de todas las ediciones de los 'Telediarios' marcaron un 10,8% de cuota, lejos de 'Informativos Telecinco' (16,2%) y 'Antena 3 Noticias' (16,9%), los más vistos.



Una serie de cambios producidos, durante los últimos meses, bajo las directrices de Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE. Desde su nombramiento en septiembre del año pasado, el periodista catalán coordina toda la información de los distintos canales de TVE, emisoras de RNE y la web; un cargo de nueva creación en la radiotelevisión pública, que desde la Corporación justificaron para "impulsar la digitalización" de la empresa y unificar "criterios entre informativos y magazines, dando relieve a la actualidad que los une".



Bajo la unificación, Hernández pondrá en marcha en septiembre un extenso programa matinal, capitaneado por Mónica López, que asumirá toda la oferta informativa de la mañana en TVE. Este ambicioso proyecto supone la desaparición de 'La Mañana', que presentaba María Casado y que actualmente conduce Diego Losada, y de la mítica tertulia política 'Los Desayunos', emitida sin interrupción desde 1994 y que ahora presenta Xabier Fortes. Desde el Consejo de Informativos lamentaron que "una dirección provisional" decidiera eliminar "un programa de larga trayectoria y prestigio". Por su parte, la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, defendió esta decisión en sede parlamentaria amparándose en "criterios profesionales" y argumentando que la división de la franja en distintos programas "no lograba fidelizar a la audiencia en cada salto de formato". También se planteó la reducción de la primera edición del informativo territorial, emitida tradicionalmente a las 14:00 horas, pero la presión de los trabajadores provocó que finalmente se mantenga con 20 minutos de duración. La cúpula de RNE, destituida Pero lo que desató las protestas en redes sociales de los trabajadores de la Corporación pública fue la destitución de la cúpula de RNE, con los relevos de la directora de la radio pública, Paloma Zuriaga (sustituida en el cargo por Ignacio Elguero), y del jefe de informativos, Raúl Heitzmann. Ambos directivos no compartían los cambios planteados por Hernández en algunas direcciones de las delegaciones territoriales. Posteriormente dimitieron la responsable máxima de dichos centros, Cristina Ortíz, su 'número dos', Alejandra Martínez, y el director de Radio 5, Fernando Martín. Además, todas las jefaturas regionales firmaron una carta en la que reclamaban "trabajar en libertad" al imponerse criterios que, a su juicio, no están fundamentados en la profesionalidad. La crisis se agravó después de que el elegido por Hernández para comandar la nueva etapa en la dirección de los centros territoriales, Ignacio Marimón, presentase su dimisión a los pocos días de aceptar el cargo. Entre renovaciones y dimisiones, RTVE va a cumplir, a finales de junio, dos años con una dirección provisional, encabezada por la administradora única Rosa María Mateo, mientras el concurso público para relevar la cúpula sigue estancado y a la espera de su resolución.