¿Cuánto dinero se quedó Hacienda del bote de Los Lobos en '¡Boom!'?

Hicieron historia en televisión el 8 de julio de 2019. Erundino Alonso, Manuel Zapata, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos, integrantes de Los Lobos, se llevaron un bote histórico en el programa de Antena 3.

Después de participar en 505 programas, ganaron entre los cuatro el premio más alto que se ha entregado en televisión a nivel mundial: un total de 6.689.700 euros.

Pero, ¿qué cifra del bote se quedó Hacienda? La cantidad varía en función de la Comunidad Autónoma, por lo que cada concursante se ha visto afectado de una manera distinta. Así lo han confirmado en una entrevista para 'El Confidencial', en la que se han sincerado sobre su vida después de su aplaudido logro en el espacio de entretenimiento de Antena 3.

"Me ha pegado ya Hacienda el sablazo, que ha sido del 49% o una cosa así", ha confesado Valentín, que vive una situación similar a la de su compañero Manu. "La declaración ya está hecha y al estar en Madrid es un 43,5 % lo que he tenido que pagar", ha dicho este.

Por su parte, Alberto también ha respondido con porcentajes: "Hacienda se ha quedado entre el 45 y el 50 % de lo que yo gané. Ojalá y pudiera pagar eso todos los años, no me cuesta en absoluto porque si no solo tendrían médicos, educación o, por ejemplo, buenas carreteras, quien pudiera pagárselo".

A diferencia de sus compañeros, Erundino sí ha lanzado una cifra: "Tras ganar el premio alguna vez alguien me ha comentado 'joe, ya podías tirarte el rollo y colaborar con algo' y yo respondo '¿te parece poco pagar 750.000 euros, te parece poca colaboración?'".

En este sentido, ha añadido: "Yo lo hago con gusto porque los impuestos los tenemos que pagar todos, pero también te preguntas si estos premios tan puntuales quizá merecerían otro tratamiento fiscal...".

