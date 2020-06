Matthew Rhys, el nuevo Perry Mason: "No quiero grandes diálogos, busco el corazón"

Actualizada 22/06/2020 a las 06:00

Durante seis temporadas dio vida a Philip Jennings en la serie 'The Americans', un espía ruso que, al mismo tiempo que mataba a diestro y siniestro, hacía las veces de padre y esposo modélico. No cabe duda de que a Matthew Rhys (Cardiff, 1974) le gusta interpretar personajes torturados. Por esa misma senda le vieron los espectadores en la película de Tom Hanks 'Un buen día en el vecindario', donde se metía en la piel de un cínico periodista que va a entrevistar al presentador infantil Fred Rogers. Ahora Rhys estrena en HBO 'Perry Mason', serie en la que da vida al mítico abogado de ficción y tiene que ver más bien poco con la original.



Este nuevo drama de ocho episodios se desvía de la primigenia de mediados de los cincuenta (1957-1966), en la que Raymond Burr encarnaba al brillante abogado defensor de la era de Eisenhower, que coaccionaba para lograr confesiones en casi todos los episodios. El círculo íntimo de Perry estaba formado por dos personas: su fiel secretaria, Della Street (Barbara Hale) y el solitario amigo Paul Drake (William Hopper). Los espectadores no sabían nada sobre el pasado de Perry y mucho menos sobre su vida privada, salvo algunas escenas rodadas en su apartamento al principio de la serie.



Todo eso cambia con el Perry Mason de HBO, que se estrena hoy, con un elenco que completan intérpretes como Juliet Rylance, John Lithgow, Tatiana Maslany, Robert Patrick y Stephen Root. Esta versión se asemeja más a los libros sobre el abogado que escribió Erle Stanley Gardner en los años 30 y que se desarrollaban en Los Angeles, en la década de los treinta. Cuando conocemos a Perry por primera vez, es un detective privado sin afeitar, descuidado, con un traje manchado y raído, que se gana la vida espiando a estrellas de cine en busca de algún escándalo. Rhys, que ganó un Emmy como el desgarrado espía ruso Jennings en la ya mentada 'The Americans', camina por un territorio emocional similar dando vida al abogado. Mantiene el equilibrio entre el humor negro y el drama y se aleja de la caricatura, en una actuación agria y extravagante, como la ciudad de Los Angeles que sirve de escenario a la ficción. Una ciudad en auge y llena de glamour entonces, pese a que el resto del país lidiaba con la Gran Depresión.



-¿Qué mantiene su pasión por la interpretación?

-Supongo que trabajar con un gran director. Ellos son los que despiertan mi curiosidad por cada proyecto que interpreto. Para mí, vivir el momento mientras estoy actuando es un proceso muy poderoso, una herramienta que me sirve de terapia en mi vida personal.



-Regresa a la televisión después de triunfar con 'The Americans'.



-Primero estuve en 'Cinco hermanos' y luego en 'The Americans', dos series en las que me comprometí durante muchos años. Cuando terminé 'The Americans', lo primero que hice fue preguntarme: ¿Y ahora qué? ¿A quién quiero interpretar? Como actor deseas que te llegue ese guión único y maravilloso que va a cambiarte de nuevo el rostro ante los espectadores. Eso ha sido para mí esta serie. Terminé 'The Americans' y completé un ciclo. Ahora, necesitaba otro personaje cargado de emociones. No soy un actor que busca grandes diálogos, tiendo a buscar el corazón, la capa subterránea que me permita actuar de dentro hacia fuera.



-En su carrera suele explorar la vulnerabilidad desde la masculinidad. ¿Es algo que ocurre por casualidad o usted busca estos papeles?

-Supongo que los productores encuentran en mí esa cualidad cuando me ofrecen proyectos, piensa que un actor elige dentro de los límites de aquello que llega a su mesa. Los guionistas son, en definitiva, quienes exploran el paisaje emocional de los personajes y tienen una idea más profunda de su personalidad. Yo, cuanto más elaborado está sobre el papel, más claro tengo cómo voy a interpretarlo. No quiero convertir a mis personajes en un arquetipo superficial. Al contrario, la vulnerabilidad es un elemento más de su abanico de cualidades.



-Este Perry Mason parece muy diferente al que se hizo famoso en la televisión norteamericana en los años cincuenta.



-Es cierto. Cuando su empleo ocasional como detective le lleva a investigar el asesinato de un bebé, él entiende que le alimenta su sed de justicia. Se da cuenta que su lugar en el mundo es pelear en el lado correcto. No es un detective duro de los cincuenta, es un hombre confundido en la década de los treinta.



-La gran urbe de Los Angeles también es un personaje en la serie. ¿Le gusta la ciudad?

-Es interesante mostrar Los Angeles en los años 30, cuando el glamour convive con la lucha en las calles. Me encanta esta ciudad porque ofrece un sinfín de oportunidades.

-El personaje de Paul Drake (William Hopper en la serie original) se reinventa en su serie. Cuando conocemos a Drake, es un buen policía maltratado dentro de su equipo por ser afroamericano.



-Sí. Los guionistas son sensacionales. Ellos han estudiado los problemas sociales de la época y los han trasladado a la serie. Drake es un policía que debería tener más graduación en el cuerpo, más poder, pero, debido al color de su piel, no lo tiene. Al igual que en las novelas de Perry Mason, Drake y Mason forjan una alianza, y el resto, como dicen, es historia.