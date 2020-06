Actualizada 02/06/2020 a las 11:14

Este año, uno de los objetivos de Operación Triunfo ha sido trabajar con los aspirantes la composición, de forma que aprendieran a crear sus propios temas de la mano de algunos de los mejores profesionales del sector. Poco a poco, los concursantes han creado sus propios singles y muchos de ellos han desembarcado en el mercado con un notable éxito.

Por este motivo, una de las grandes dudas es qué discográficas van a dar continuidad a estas incipientes carreras, sobre todo teniendo en cuenta que en esta temporada de Operación Triunfo ya no hay una relación contractual con Universal Music, que anteriormente firmaba contratos en exclusiva con los ‘triunfitos’.

Sin embargo, que Universal no estuviera tan ligada a OT en esta edición no quiere decir que no quisiera firmar con alguno de los concursantes, de hecho, están muy interesados en Samantha.

Brian Sellei, representante de los aspirantes de este año, ha analizado las propuestas recibidas por las diferentes discográficas y el pasado domingo se reunió con alguno de ellos para contarles cuál era la oferta que él creía que encajaba más con ellos.

"Yo me lo tengo que pensar aún [...] Brian me ha dicho que hable con ellos y me lo piense. Me ha dicho: 'Tenemos varias opciones, pero creemos que la mejor opción para ti es esta", comentó Samantha al regresar con sus compañeros y contarles que Universal Music quería firmar con ella.

Sam cuenta que ha hablado con Universal. Tenían varias opciones pero la que creían que mejor le iba era la de Universal con empresa de management incluida.#CanalOT31M pic.twitter.com/IYCg4tZR0J — Five (@cincoderegalo) May 31, 2020

Quien parece que lo tiene más claro es Nia, que se mostró eufórica al saber que Sony quería firmar con ella. "¿Cómo voy a decir que no?", dijo la finalista a sus compañeros. Según contó, la discográfica también le ha ofrecido firmar con Magí Torras como manager, quien es representante de Mimi o Blas Cantó.

La felicidad de Nia al saber la propuesta de Sony #CanalOT31M pic.twitter.com/yiU1Kbj0su — . (@Mshipperr) May 31, 2020

Por su parte, Maialen tiene claro que firmará con El Dromedario Records, discográfica con quien tuvo una reunión y que es conocida por llevar a Extremoduro o Marea. "He hecho cosas con él, porque era el jurado de un concurso de Navarra donde me presenté", explicó.

"En agosto entro a grabar dos temas para sacarlos como singles con videoclip y luego ya todo el disco. Y ya tiene fechas para febrero con un montón de salas. Este hombre confía en mí más que yo", añadió.

Maialen cuenta que la discográfica se llama "El Dromedario Records" y que en agosto grabará dos temas para sacar dos singles con videoclips y luego todo el disco. Y que ya tienen fechas para febrero.



Feliz por Mai, se lo merece ❤️ #CanalOT31M pic.twitter.com/qhDADEZyOZ — Jawy (@thejawy) May 31, 2020

El resto de concursantes aún están a la espera de reunirse para escuchar las ofertas. Por su parte, tal y como adelantó Roberto Leal en el programa del pasado miércoles, triunfitos expulsados como Javy, Rafa o Anne ya tienen discográfica, aunque se desconoce cuál es. De quien sí se sabe es de Nick, que firmó con RLM.

Te puede interesar

Te puede interesar