La navarra Maialen Gurbindo revoluciona las redes con sus comentarios contra la tauromaquia

Actualizada 24/02/2020 a las 09:18

Hace unos días, la navarra Maialen Gurbindo, concursante de Operación Triunfo 2020, se convirtió en objetivo de todo tipo de comentarios en redes sociales, y no por sus actuaciones en el concurso. La cantante desató la admiración de muchos y la ira de otros tantos al dar su opinión sobre la tauromaquia.

Maialen no dudó en desahogarse sobre el tema con sus compañeros de la academia, dejando claro su posición totalmente contraria con comentarios, según seguidores y no seguidores de OT, desafortunados. "A los animales se los puede sacrificar poniéndoles una inyección para que no sufran, o metiéndolos en una plaza, haciéndoles pasar un estrés del copón, clavándoles banderillas en la espalda, mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonándose", dijo la navarra. Y continuó: "Hostia, es que es muy nazi, ¿eh? Ostras, hay que ser muy psicópata, mucho. Y encima te vienen y te dicen que es que da mucho dinero. No me sé las cifras porque no me las sé, pero, si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia limpiando mierda para poder mantenerme mi vida, me quitan dinero y lo meten en la puñetera tauromaquia, porque cogen dinero de tus impuestos. Y si comparas el dinero que generan con el que nos cuesta, nos sale fatal".

¿Os acordáis de estas declaraciones de Maialen criticando la tauromaquia y a sus aficionados?



Pues se han quejado a RTVE por ellas y van a tener que dar "explicaciones" este domingo en 'RTVE Responde' .#OTDirecto21F pic.twitter.com/8ZlLbR2e5X — Rocío Muñoz (@Rocio_ML_) February 21, 2020

Las críticas a la concursante y, como consecuencia, al programa tuvieron sus consecuencias. RTVE decidió pedir disculpas a través del programa 'RTVE Responde'. El defensor del espectador de RTVE, Ángel Nodal, dijo que "casi 300 personas y la Fundación del Toro de Lidia" se pusieron en contacto con el programa, porque "consideran que les ha faltado al respeto".

Lejos de dar por zanjado el tema, este domingo en la Gala 6 de Operación Triunfo, la invitada Estrella Morente subió la polémica al escenario. La cantaora cambió por sorpresa unos versos de la canción 'Volver', que estaba cantando con la concursante Nia, para dejar clara su posición a favor de la tauromaquia.

☝ @EstrellaMorente añade, por sorpresa, unos versos protaurinos a "Volver" en la Gala 6 de OT 2020 https://t.co/hzqzJRcXVf #OTGala6 pic.twitter.com/Ti8kw6iH0U — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 24, 2020



El concurso, a través de comentarios de responsables del programa en Twitter, ha querido dejar claro que no sabían que lo iba a hacer. Aun así, las redes han vuelto a explotar.

No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos. https://t.co/MUKHZ2WFyP — Tinet Rubira (@tinetr) February 23, 2020

El vergonzoso alegato de Estrella Morente no estaba previsto ni pactado según Tinet. Ahora nosotros tenemos una forma de alzar nuestra voz y responder. Maialen favorita la próxima semana.#OTGala6 #OTChat6 pic.twitter.com/RHjcazXZAk — Hojaverde (@0Hojaverde0) February 24, 2020

Lo que ha cantado mi admirada @EstrellaMorente en @OT_Oficial son unos versos de Jose Bergamin. La semana pasada una concursante se manifestó contraria y esta semana Estrella, casada con un torero, lanza un mensaje diferente. ¿No es esto libertad? No soy taurino. #OTGala6 — Saúl Ortiz (@saulortizs) February 23, 2020

Estoy alucinando con lo que acaba de hacer Estrella Morente. Esto SÍ que es una falta de respeto gravísima a la audiencia #OTGala6 — Marione (@Maria_Marione) February 23, 2020

Lo que le ha hecho Estrella Morente empezando la canción de manera distinta sin que su compañera Nia lo supiera es una marranada aparte de no querer entender que Maialen tiene todo el derecho del mundo a ser antitaurina y expresar su repulsa al sufrimiento animal #OTGala6 — Roy Galán (@RevolutionRoy) February 23, 2020

cuando me levanto y veo lo de Estrella Morente #OTGala6 pic.twitter.com/6MXzG0J3Gy — erre ☀️☁️ (@moonlike8888) February 24, 2020

