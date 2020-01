Actualizada 27/01/2020 a las 17:03

Las navarras Maialen Gurbindo y Anne Lukin interpretarán sendos temas en castellano en la gala 3 de Operación Triunfo, que tendrá lugar el 2 de febrero.

Maialen cantará con Nick, que fue salvado por el público en la última gala en su duelo con Ariadna, 'Semilla negra', de Radio Futura.

Por su parte, Anne Lukin tendrá como compañero a Bruno, que en la gala 1 interpretó con Maialen 'Sinmigo', de Rozalén y Mr. Kilombo.

La benjamina del grupo se subirá al escenario para cantar 'Podría ser peor', de La Casa Azul.

Las dos concursantes navarras afontarán la gala 3 tras superar con solvencia el reto de defender juntas 'Ilargia', un tema en euskera de Ken Zazpi.

La canción grupal elegida para esta ocasión es 'Besos', de El Canto del Loco.

El resto de temas son:

-Flavio, favorito del público y que ganó como privilegio cantar en solitario, interpretará 'Shotgun', de George Erza

-Jesús y Javy: 'Tu frialdad', de Triana

-Nia y Gèrard: 'La despedida', de Cami

-Anajú y Hugo: 'Señorita', de Shawn Mendes y Camila Cabello

-Eva y Samantha: 'Maniac', de Michael Sembello

En cuanto a los nominados, Eli ha elegido 'Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) Acoustic', de Pixie Lott; y Rafa, 'Sentimiento caoba', de El Canijo de Jerez.

