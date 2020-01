Ane Lukin y Maialen Gurbindo logran el pase del jurado de OT con su 'Ilargia' a dúo

Actualizada 27/01/2020 a las 08:00

Las concursantes navarras de esta edición de Operación Triunfo, Ane Lukin y Maialen Gurbindo, seguirán una semana más en la academia de TVE, tras pasar con solvencia el veredicto del jurado con su interpretación a dúo de la canción ‘Ilargia’ del grupo vasco Ken Zazpi. Una balada con la que las pamplonesas estrenaron el canto en euskera, por primera vez, en OT. Ane y Maialen actuaron justo después de que otra navarra, Natalia Lacunza, tercera finalista de OT 2018, cantara en directo uno de los temas de su disco.

De Ane, el jurado valoró “la ilusión, el compromiso y la implicación solidaria” en su actuación, pero quiso saber si la joven está dispuesta a “saltar de pantalla” con una actuación distinta. “¿Con coreografía? ¿Con un punto de locura?” Ane, voluntariosa, aceptó el reto: “Sí, con todo”. Por su parte, Maialen tuvo “a su favor”, según el jurado, el “parapeto” de su guitarra y “la belleza fonética del euskera”. “Pero hoy no se me ha puesto la carne de gallina”, le advirtió el jurado. “Nada grave para que no cruces la pasarela”.

La gala de anoche dilucidó también la primera expulsión del programa: la catalana Ariadna Tortosa. Y los dos nominados de esta semana, Eli y Rafa, después de que los profesores salvaran a Anaju. Y de que Gèrard fuera rescatado por los compañeros.

Operación Triunfo

