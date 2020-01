Lu, ganadora de MasterChef Junior 7: "Pensé que me iba en la primera semana "

Actualizada 27/01/2020 a las 15:06

Lu, ganadora de 'MasterChef Junior 7', ha reconocido que su peor momento en el concurso fue durante la primera semana, en la prueba de eliminación, tras presentar su pularda al vino tinto: "No me quedó muy bien y pensé que me iba".

La niña, de 11 años, que se hizo con una beca de 12.000 euros para continuar su formación y un curso de cocina de cuatro días en el prestigioso Basque Culinary Center, se alzó con el título tras deslumbrar al jurado y al chef Martín Berasategui con un completo menú compuesto por un galet de mar acompañado de una crema roja de carabineros y esferas de queso payoyo, bacalao confitado y una crema de vainilla con bizcocho de regaliz.

En un encuentro con la prensa y acompañada por Marta Verona, ganadora de 'MasterChef 6', Lu ha explicado que, a pesar de que hubo momentos buenos y malos durante las seis semanas de concurso, la experiencia fue "inolvidable".

"Mi peor momento fue en la primera semana, en la eliminación, que hice la pularda al vino tinto y no me acabó de quedar muy bien. Pensé que me iba. Y el mejor momento fue cuando gané y cuando seguí al chef en la final, porque fue muy difícil, pero conseguí la chaquetilla", ha analizado la joven catalana.

La barcelonesa ha contado su experiencia entre fogones desde que, con siete u ocho años, empezara a cocinar con su abuela. "Primero empezamos con las paellas de marisco. Desde ese momento vi que me gustaba la cocina. Seguí practicando con ella hasta que me presenté al cásting", ha apuntado Lu, aficionada también a la pintura, actividad que comparte con su abuelo.

Preguntada por su plato más especial durante el concurso, la ganadora lo tiene claro: "Me gustó mucho el risotto de chocolate, porque me parecía un plato especial que nunca había visto ni probado".

Sobre el duelo final, que compartió con su compañera y amiga María, la catalana ha indicado que también fue un momento "muy especial": "María es de mis mejores amigas en el programa. Enfrentarme con ella en el duelo fue muy guay. En el duelo tienes que sacar el compañerismo y por eso fue muy especial, muy bonito. Nos lo merecíamos las dos y me lo pasé súper bien".

Un duelo en el que la ganadora maravilló al jurado, que no dudó en deshacerse en halagos hacia la joven. Jordi Cruz destacaba la humildad y el trabajo de Lu y así lo ha subrayado Marta Verona: "Es una merecidísima ganadora. Súper humilde y trabajadora. Si algo nos enseña 'MasterChef Junior' es que el esfuerzo tiene siempre recompensa. Ella tiene mucho espíritu de equipo. Incluso Jordi Cruz la comparó con Rafa Nadal".

Aficionada a la gimnasia rítmica, que practica desde los 5 años, Lu ha reconocido que la persona a la que más ganas tiene de hacerle un plato es a Boris Izaguirre: "Me gustaría cocinar con Boris porque es muy gracioso. Le haría algo dulce porque a él le gusta mucho la repostería".

En cuanto a la celebración de su victoria, ha apuntado que se trató de una reunión de amigos y familiares tras la emisión del programa final. "El premio lo celebré con toda mi familia, que es la gente que me apoyó para apuntarme al cásting, y con todos los amigos de clase. Lo celebré por todo lo alto", ha detallado Lu, quien reconoce decantarse por "estudiar medicina y tener la cocina como un hobby".

