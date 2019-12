Actualizada 23/12/2019 a las 11:47

Cada año la calidad de las series aumenta al mismo ritmo que las plataformas televisivas, lo que genera al espectador una ardua labor de selección. Pero siempre hay series que logran despuntar y en 2019 hay un puñado de títulos sobresalientes, como 'Chernobyl', la tercera temporada de 'The Crown' o 'Watchmen'.



- 'Chernobyl' (HBO)



Ha sido sin duda la serie más comentada del año. La crítica la alabó desde el primer momento y los espectadores cayeron rendidos ante la veracidad de una historia aterradora que muchos ya habían olvidado. Parece una pesadilla pero no lo es y eso es lo que paralizó y conquistó a las personas que la vieron.



- 'Watchmen' (HBO)



Firmada por Damon Lindelof, uno de los cocreadores de 'Lost' y 'The Leftovers', es una interpretación muy libre del cómic, lo que chocó en un primer momento a los fans e incluso a su creador, Alan Moore. Pero su brillantez, su original narración con continuos saltos en el tiempo, la banda sonora de Trent Reznor y las historias paralelas terminaron por conquistar a todo hasta el punto de convertirse rápidamente en una serie de culto.



- 'Years and Years' (HBO)



Con Emma Thompson en el papel de líder ultraconservadora, 'Years and years' ha sido la sorpresa del año. Más tradicional que las nuevas propuestas televisivas, sigue a una típica familia británica en los convulsos años que rodean al brexit, en un escenario distópico, más aterrador por lo cercano. Y es su sencillez y su certero análisis de la gangrena que envenena a la sociedad actual la que la hace revolucionaria en época espectáculos de ciencia ficción.



- 'Euphoria' (HBO)



La serie provocadora del año, con un contenido muy adulto pero protagonizada por la actriz joven de moda, Zendaya, es un retrato crudo sobre las adicciones y la ansiedad. Un drama juvenil que impacta por un realismo que nadie quiere ver y por las escenas de sexo muy explícitas que han generado un torrente de comentarios en las redes sociales.



- 'Juego de Tronos' (HBO)



La última temporada de la serie que ha marcado todo tipo de récords ha sido menos espectacular que las anteriores, pero ya tenía al público ganado y saber quién ocuparía el Trono de Hierro era suficiente incógnita para que cada visionado de un episodio se convirtiera en una acontecimiento mundial. El final no satisfizo a todos y provocó reacciones encontradas, algo de esperar.



- 'The Crown' (Netflix)



Tras dos temporadas casi perfectas, la tercera entrega de 'The Crown' ha tenido que luchar contra el recuerdo de los espectadores para demostrar que sus nuevos capítulos no solo eran igualmente maravillosos sino incluso mejores. Y los nuevos actores, Olivia Colman (en sustitución de Claire Foy como Isabel II), Helena Bonham Carter (la nueva princesa Margarita), Josh O'Connor (príncipe Carlos) o Erin Doherty (princesa Ana) se han acercado más a la imagen real de los personajes que interpretan.



- 'Fleabag' (Amazon)



Segunda y esperada temporada de una ruptura total de estereotipos femeninos en una comedia que bordea la tragedia con una protagonista que es una antiheroína treintañera que destila cinismo. Está interpretada, además, de forma brillante por una Phoebe Waller-Bridge que es también creadora y guionista de esta serie que la ha lanzado al estrellato de forma rotunda.



- 'Élite' (Netflix)



Si el año pasado la conquista española llegaba de mano de 'La casa de papel', esta vez ha sido una serie más juvenil la que ha seducido al público internacional. Con su primera temporada ya dio la sorpresa y con la segunda, emitida este año, se ha asentado como una de las apuestas más fuertes en español. Las historias del colegio Las Encinas ha logrado traspasar fronteras y prometen durar en el tiempo.



- 'Vida perfecta' (Movistar)



Precedida de polémica por no contratar a una actriz embarazada para uno de sus papeles protagonistas, la emisión de la serie creada, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera demostró rápidamente la justificación de esa decisión y, por encima de todo, exhibió con fuerza una frescura y una irreverencia poco habitual en las ficciones españolas. Tras triunfar en el festival Cannes Series, se hizo rápidamente con el favor del público y dio a conocer a uno de los actores que más ha dado que hablar este año, Enric Auquer.



- 'Las señoras del (h)AMPA' (Mediaset)



También atípica por cuanto las protagonistas son todas mujeres, 'Señoras del (h)AMPA' ha roto esquemas y moldes de todo tipo con una comedia negra de grandes personajes que va del asesinato a la mafia, pasando por tiernas historias de amor o liderazgos de potentes discapacitadas que reivindican su inclusión por derecho propio.



- 'Hierro' (Movistar)



Un thriller a la española y ambientado en el Hierro. Una premisa que no convencía mucho pero que se demostró de lo más acertada. Una sólida Candela Peña, exhibiendo mala leche como jueza de investigación, un malo de lo más creíble, Dario Grandinetti, y unos excelentes secundarios, han hecho de esta serie una de las más populares del año y una de las sorpresas de la temporada.



- 'La casa de papel' (Netflix)



El estreno de la tercera temporada de la serie de Alex Pina se convirtió en todo un acontecimiento en España y a nivel internacional. Tanto, que en su primera semana más de 34 millones de personas vieron la nueva entrega de la historia de Berlín, Tokio, Lisboa, Río o el Profesor. E incluso antes de su estreno ya se anunció que tendría una cuarta entrega. Todo un acontecimiento que ha supuesto un espaldarazo a la internacionalización de las series de plataformas que no están hechas en Estados Unidos.

