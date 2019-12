Carlos del Amor: "Hacen falta programadores valientes que apuesten por la cultura"

Actualizada 10/12/2019 a las 12:26

El rodaje de la nueva temporada de 'El Ministerio del Tiempo' le ha otorgado a Carlos del Amor (Murcia, 45 años) la batuta de '¡Atención obras!', el programa que La 2 graba mañana y emite el jueves a las 20:00 horas. Así, durante estas semanas, la salida de Cayetana Guillén Cuervo, que vuelve a meterse en la piel de Irene Larra en la serie del ente público, está siendo suplida por una de las voces televisivas más reconocibles: la de los reportajes, generalmente culturales, del 'Telediario' de TVE.

-¿Cómo han sido estas semanas al frente del formato?

-Llevo cuatro programas, y la verdad es que ha sido muy gratificante. Cuando me propusieron sustituir temporalmente a Cayetana me pareció como un regalo. Es un programa con vocación de mostrar cultura, y mucha de ella que no se ve en otros sitios. Me parecía que era irrechazable, a pesar de que ahora tengo una enorme carga de trabajo en el 'Telediario'. Un proyecto en el que cada semana puedes charlar con alguien más de tres minutos, que es lo que yo echo de menos en televisión, me parece un regalo. Y también es una experiencia volver a plató, que llevaba sin hacerlo desde 'La 2 Noticias', que presenté con Mara Torres.

-Espacio que ha cumplido 25 años hace poco.

-Siempre digo que ese fue uno de mis años profesionales más felices. Cogió la dirección Manolo Román, que era editor del 'Telediario' de las nueve, y metimos entrevistas dentro del informativo. Muchas eran culturales. Y, de repente, se creó una corriente en la que todo el mundo quería venir: Michael Stipe (cantante de REM), Tim Burton, Joaquín Sabina cuando no iba a ningún plató, José Luis Sampedro, Andrés Calamaro. Todo el mundo quería pasar por La 2, y lo recuerdo con muchísimo cariño.

Por sorpresa

-¿Le pilló por sorpresa ser el presentador de '¡Atención obras!'?

-Totalmente. Dos semanas antes me dijeron: 'Tal día se va Cayetana, y hacemos un cambio de testigo'. Me pilló por sorpresa, pero a veces las sorpresas son buenas.

-¿Tiene la cultura el espacio que necesita en televisión?

-No. En absoluto. Necesita mucho más. Lo que hace falta son programadores valientes. La 2 es la excepción, pero en otras cadenas pienso que hacen falta apuestas más decididas por contenidos culturales y de otro tipo. No le damos siquiera la oportunidad. Se cree que alguien hablando baja la audiencia, y que alguien chillando la sube. Y yo creo que no es así. Recuerdo los 'A fondo', por donde pasaba todo el mundo: desde Borges a Cortázar o cualquier director de cine. Es un espacio que se debería recuperar. Siempre le digo a mi gente: Vamos a apostar por un programa de entrevistas en La 1, por la noche, después del 'prime time'. Pero de momento no se me ha escuchado mucho. Yo creo que La 2 está ahí para paliar todo ese déficit de oferta cultural. Además de '¡Atención obras!', están 'La hora musa' o 'Un país para escucharlo', 'Página Dos'.

-Mencionaba antes la entrevista, pero se le suele reconocer por sus reportajes.

-Llevo 20 años haciéndolos y me lo paso muy bien. Pero dentro de ellos tengo que entrevistar a los personajes, aunque sea veinte segundos, y disfruto mucho haciéndolo.

-¿De dónde viene su estilo? -Cada uno tiene el suyo y escribe de una forma distinta. Yo intento contar las cosas como me gustaría que me las contaran, y a partir de ahí, responder a alguna pregunta, siempre sin olvidar que estamos en televisión y la imagen prima por encima de todo. Intento ponerle letra a la imagen, y traducirla para el espectador.

