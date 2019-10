'El Hormiguero' explica las palabras de Pablo Motos en la entrevista a Albert Rivera

Actualizada 29/10/2019 a las 10:07

El líder de Ciudadanos, visitó el lunes El Hormiguero dentro de la ronda de entrevistas que el programa está haciendo a los principales candidatos a la presidencia del Gobierno para las elecciones generales del 10-N,.



Tras tres de esas entrevistas, le tocó el turno a Albert Rivera. Durante el programa, trataron diferentes temas de actualidad, entre ellos, los disturbios en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo al juicio del ‘procés’.



“Me quiero poner en tu contra pero no puedo”, dijo Pablo Motos en un momento de la entrevista. Unas palabras que no sentaron muy bien en Twitter. La repercusión de la frase ha provocado que el propio programa tuviera que salir a dar explicaciones en la red social.



“Pablo Motos no apoya a Albert Rivera ni a ningún líder político. ‘Me cuesta mucho no estar de acuerdo contigo’ ha sido la respuesta de Pablo Motos a que el presidente de Cataluña no puede cortar carreteras”, ha tuiteado la cuenta oficial de El Hormiguero.



Pablo Motos no apoya a @Albert_Rivera ni a ningún líder político. "Me cuesta mucho no estar de acuerdo contigo" ha sido la respuesta de Pablo Motos a que el presidente de Cataluña no puede cortar carreteras #AlbertRiveraEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 28 de octubre de 2019





