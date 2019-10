Telefónica y Atresmedia prevén poner en marcha su proyecto en 2020

Actualizada 20/10/2019 a las 13:07

Telefónica y Atresmedia prevén poner en marcha en 2020 el proyecto para producir de forma conjunta contenidos de ficción en español en todo el mundo y plantar así cara a plataformas como Netflix, HBO, Amazon o Disney, informaron en fuentes al tanto del acuerdo.



Ambas partes confían en obtener antes de finales de año el visto bueno de las autoridades de competencia. El proyecto consiste en crear una compañía, participada al 50 por ciento por ambos grupos, que producirá y distribuirá series originales y películas tanto para Movistar+ como para Atresmedia, pero también a terceros.



En términos financieros, la inversión comprometida será poco relevante para ambas compañías, por lo que no supondrá un riesgo para sus balances, mientras que se gana tamaño, notoriedad internacional y alcance a un mayor número de clientes.



Con respecto a los derechos de los contenidos producidos, salvo contadas excepciones, serán propiedad del cliente destinatario delproducto.



Telefónica y Atresmedia sumarán recursos para optimizar y ganar escala en su negocio de creación y distribución de contenidos, con el fin de ser más competitivos frente a los grandes players internacionales (Netflix, HBO, Amazon, Disney, etc.) que continúan irrumpiendo en el marco de un sector globalizado.



Se da la circunstancia de que Telefónica y Netflix mantienen un acuerdo desde mayo de 2018 por el que la popular plataforma de series en streaming integra sus contenidos en Movistar+.



El nuevo proyecto, que apostará por la producción audiovisual en español y tiene entre sus objetivos promover coproducciones con otras empresas y producir para terceros, generará "un volumen importante de puestos de trabajo directos e indirectos", según informaron ambas empresas a finales de septiembre, cuando desvelaron el acuerdo.



Atresmedia cuenta con una amplia experiencia en la producción de series reconocidas algunas de ellas a nivel internacional como 'La casa de papel', 'Vis a Vis', 'El Tiempo Entre Costuras', 'Velvet', 'Gran Hotel', 'El internado', 'El Secreto de Puente Viejo' y largometrajes de éxito como 'La isla mínima', 'Contratiempo', 'El Reino', 'Durante la tormenta' o 'Palmeras en la nieve'.



En 2019, ha estrenado 'Padre no hay más que uno', y próximamente llegarán a la cartelera las adaptaciones de 'El silencio de la ciudad blanca' y 'Legado en los huesos'.



Por su parte, Telefónica, a través de Movistar+, ha lanzado 12 proyectos al año tales como 'La Peste', 'Mira lo que has hecho', 'Vergüenza', 'Arde Madrid' o 'Vida Perfecta', algunos de los cuales han sido galardonados por la industria.



Asimismo, ha lanzado también proyectos de coproducción como 'Hierro', 'En el Corredor de la Muerte' y 'El Embarcadero'. Asimismo, Movistar+ ha estrenado recientemente su primera película original, 'Mientras dure la Guerra', de Alejandro Amenábar.

