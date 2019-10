El Supremo prohíbe a Telecinco emitir 'Pasapalabra'

Actualizada 01/10/2019 a las 17:25

Telecinco deberá cesar de inmediato la emisión del concurso 'Pasapalabra' después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y haya rechazado su recurso en relación al litigio que mantenía con la productora británica ITV por los derechos de emisión.



El Tribunal Supremo, según la sentencia notificada este martes, ratifica así el fallo del Juzgado de lo Mercantil de febrero de 2014 que condenaba a Mediaset, titular del canal Telecinco, a "cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma de explotación, por sí o a través de terceros, del programa 'Pasapalabra'".



También prohibía la emisión de "cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa 'Pasapalabra' o que contenga esa denominación.



Mediaset demandó en diciembre de 2010 a ITV y pidió que se anulara el acuerdo suscrito entre ambas compañías, por el que la segunda concedió una licencia a la segunda de los derechos de producción y emisión en España de 'Pasapalabra', al considerar que la británica no era titular de los derechos de formato necesarios para la producción y emisión del programa ni de los derechos sobre su título.



Por su parte, ITV alegó que Mediaset había incumplido esos acuerdos y que su emisión en Telecinco durante varios años había infringido los derechos de propiedad intelectual que la británica tenía sobre el formato y el título de ese programa, por lo que ejercitó acciones de cesación, prohibición, remoción e indemnización.



El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid declaró que Mediaset había incumplido los acuerdos suscritos con ITV y que el uso por Mediaset del formato y del título del programa constituía una vulneración de los derechos que ITV ostentaba sobre uno y otro. Por ello, condenó a Mediaset a cesar en su conducta, con prohibición de reanudarla en el futuro, y a remover sus efectos. También condenó a Mediaset a indemnizar a ITV.



Una sentencia que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a Mediaset a indemnizar a ITV por los perjuicios sufridos por el incumplimiento de los acuerdos suscritos.



La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida a su vez por Mediaset ante el Tribunal Supremo, que ahora la ha confirmado.



El recurso de casación fue admitido exclusivamente en relación con una de las cuestiones planteadas por Mediaset, que cuestionaba la posibilidad de que ITV pudiera reclamar a Telecinco indemnizarle en el importe de las ganancias obtenidas como consecuencia del uso del formato y la denominación “Pasapalabra” (incluyendo las ventas de "merchandising") desde el 1 de agosto de 2012, puesto que ITV solamente explota su formato mediante licencia.



El alto tribunal ha aplicado la directiva de derechos de propiedad intelectual y el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española para determinar que la indemnización por los beneficios obtenidos por Mediaset es procedente aunque el titular de los derechos, ITV, no explote directamente el formato televisivo.



Y recuerda que esta modalidad de resarcimiento no es propiamente indemnizatorio sino que lo que busca es evitar que quede en el patrimonio del infractor -Mediaset- el beneficio patrimonial logrado con la infracción.



El Juzgado de lo Contencioso condenó a Mediaset a pagar a ITV la cantidad de 5.400.000 Euros con relación al Contrato “Pasapalabra Heads of Agreement”, pago que ratificó la Audiencia Provincial, que determinó también indemnizar a la británica desde febrero de 2010 con 454.218,99 euros, así como la cantidad de 1.106.000 euros por otros conceptos.



"En relación a las informaciones sobre 'Pasapalabra', vamos a esperar a recibir la sentencia", ha explicado, por otro lado, el grupo de comunicación en un comentario publicado este martes 1 de octubre en la red social Twitter.

