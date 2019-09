El ritmo y la energía de los navarros Arkadia convencen al jurado de 'Got Talent'

Actualizada 30/09/2019 a las 23:20

Los bailarines de Arkadia Dance Studio, de Barañáin, triunfaron este lunes en el programa de Telecinco 'Got Talent España'.

Se subieron al escenario de este concurso de talentos y derrocharon ritmo, energía y carácter.

Arkadia Dance Studio arrancó los aplausos del público y, lo más importante, consiguió el beneplácito del jurado para pasar a la siguiente fase del programa.

"Venimos a liarla un poco y a disfrutar de la experiencia", señalaron en su presentación, ¡y vaya si lo hicieron!

El humorista Dani Martínez alabó "la energía" transmitida por el grupo durante su actuación. Por su parte, la actriz y presentadora Paz Padilla elogió "la camaradería" demostrada por los bailarines, que se abrazaron en el centro del escenario nada más concluir la coreografía. "¡Qué bonito es el trabajo conjunto!", afirmó.

La cantante Edurne calificó la coreografía de "muy dinámica". "Me ha gustado mucho, aunque hay alguna cosilla que se puede pulir", advirtió.

Por último, el presentador, escritor y publicista Risto Mejide, el miembro del jurado siempre más temido por los concursantes, también concedió a Arkadia el tan ansiado "sí".

"Una de las cosas que más me han gustado es que sois un grupo heterogéneo con cuerpos de todo tipo. Cuerpos normales, no normativos, y considero que ese es un buen mensaje", comentó. "Me ha gustado menos la celebración que habéis realizado nada más terminar sin saber la decisión del jurado", les reprochó antes de darles su aprobación.

Con evidentes rostros de felicidad, los bailarines tenían todavía algo más que hacer antes de abandonar el escenario, y la sorpresa fue la entrega de un pañuelo de San Fermín a cada uno de los miembros del jurado y al presentador. Todos llevaban bordado su nombre junto a la imagen del santo.

Tanto Edurne como Risto, Dani Martínez y Paz Padilla agradecieron el regalo. Arkadia Dance Studio, con una coreografía ideada por Aida Martínez, sigue alelante en el programa

