Ana Pastor: “La gente quiere saber”

Con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, arranca este domingo a las 21.30 horas una nueva temporada de ‘El Objetivo’, el programa de La Sexta que conduce Ana Pastor (Madrid, 41 años) desde 2013. La periodista todavía tiene una espinita clavada por no haber podido conseguir una entrevista a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, pero recuerda otras bastante complicadas que sí consiguió el programa. Fue el caso de Edward Snowden, consultor tecnológico que hizo públicos varios documentos clasificados por el Gobierno estadounidense, y “que ahora vive en Moscú”, o Pedro Sánchez, “justo en la semana en la que habían dimitido los ministros”. Sin embargo, Pastor defiende que “las entrevistas que más cuestan son las que todavía no se han conseguido”.



¿Qué trae esta nueva temporada?

Más allá de lo que pueda surgir, tenemos tres puntas fundamentales, y una de ellas es todo lo que tiene que ver con si hay elecciones o no. Otro tema va a ser el cambio climático. Estamos preparando un especial de cara a la huelgapor el clima del 27 de septiembre, pero también durante el curso con nuevos contenidos vinculados a ese tema, que nos parece fundamental. Y la tercera parte tiene que ver con el ‘brexit’, que va a estar muy presente en los próximos meses.



¿Puede adelantar alguna de las entrevistas?

Estamos todavía cerrándolas. Puedo adelantar que este domingo abrimos con Carmen Calvo, que tiene que ver con esa primera parte de las elecciones. Después, nuestra idea es hacer Madrid-Londres-Bruselas en torno al tema del ‘brexit’, y algún viaje más por el cambio climático, pero todavía no están cerradas.



Son seis años al frente del programa.

Por un lado, es una responsabilidad muy grande, lógicamente, y por otro, es un placer trabajar con un equipo como el de ‘El Objetivo’ y en una cadena que respeta tanto la información. Hemos hecho especiales desde el feminismo al tema catalán, y siempre hemos tenido la complicidad de la cadena.



¿Son las entrevistas lo que más disfruta?

Es una de las cosas que más, pero no solo. Una de las cosas buenas de ‘El Objetivo’ es el aprendizaje que te permite. Este domingo arrancamos también con un especial sobre bulos de los temas que ha habido este verano. La verificación es una de las señas de identidad del programa. Intentamos entender por qué hay gente que se inventa cosas, de dónde vienen, cuál es la intención…



Es algo que últimamente se ha puesto muy de moda.

Cuando empezamos en 2013, en España no lo hacía nadie, y nos sorprendía que nadie se sumara a esta técnica que se hace en otros países desde hace mucho tiempo. Se ha visto más desde las elecciones de abril, pero para mí es algo que hay que hacer siempre y a todos. Hacerle solo verificaciones a Vox resta credibilidad. Es una técnica que requiere de tiempo y recursos humanos. Yo estoy encantada de que haya más equipos de verificación. Es bueno para el periodismo.



REGRESO AL AÑO 2000



¿Todos los datos son manipulables?

No, yo creo que no. La gente quiere saber, quiere informarse, quiere que le des los datos y sacar ellos las conclusiones. Es verdad que hay una parte mínima de gente que cree en esas informaciones que dicen que el cambio climático no existe y le da igual que tú se lo intentes demostrar con hechos, porque no te van a dar la oportunidad de explicárselo.



Como entrevistadora y presentadora de debates, ¿se siente en parte responsable de los resultados electorales?

No, creo que cada uno es responsable de su parcela. Es verdad que a la hora de preparar tu trabajo y hacer una entrevista, o un debate electoral, tiene que haber mucho trabajo detrás. Me parece muy icónica esa frase con la que cerramos siempre el programa: ‘Estos son los datos y suyas son las conclusiones’. Cuanto más informada esté la gente, más robusta será la democracia.



También se ha anunciado la vuelta de ‘¿Dónde estabas entonces?’.

Estamos metidos en ello desde julio. Nos toca el periodo de los 2000, que está relativamente cerca, pero ya han pasado 20 años. Hacemos un repaso de asuntos políticos, sucesos trágicos, accidentes mal resueltos, como el del metro de Valencia o el Yak-42, y hemos centrado una parte en la televisión, que tiene que ver con el humor… Es probablemente el mejor programa que voy a hacer nunca, porque el equipo hace que encontremos testimonios increíbles.

