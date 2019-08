El FesTVal arranca el lunes con la presencia de Netflix como gran novedad

Actualizada 31/08/2019 a las 12:52

La presencia de la plataforma de internet Netflix, que opera a nivel internacional, es la gran novedad de la undécima edición del Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal), que entre el lunes y el sábado acogerá las principales apuestas de las cadenas y productoras nacionales para la temporada de otoño-invierno.



El gigante norteamericano estrenará en Vitoria la segunda temporada de la mexicana 'La casa de las flores', una comedia de humor negro que no llegará hasta el 18 de octubre y además recibirá un premio por su exitosa serie española 'Élite', que ya ha renovado para una tercera temporada cuando aún no se ha estrenado la segunda.



La apertura del FesTVal al panorama internacional vendrá también de la mano de la estadounidense Telemundo International Studios, que provee de contenidos a Hispanoamérica y al mercado latino de Estados Unidos y que en el certamen vasco estrenará 'No te puedes esconder', un thriller protagonizado por la mexicana Blanca Soto y los españoles Eduardo Noriega, Maribel Verdú e Iván Sánchez.



El director del Festival de Vitoria, Joseba Fiestras, cree que en próximas ediciones ese cariz internacional se intensificará con el aterrizaje de otras plataformas como HBO o Amazon Prime, y tiene además la intuición de que regresará Mediaset -que opera cadenas como Telecinco, Cuatro, FDF y Divinity- tras varios años de ausencia en Vitoria.



De cara a la edición de este año, destaca el estreno de 'El corredor de la muerte' (Movistar +) que narra la vida de Pablo Ibar, el preso de origen vasco condenado a muerte y después a cadena perpetua en Estados Unidos por un triple asesinato. Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, esta miniserie de 4 episodios, "tiene todos los boletos para ser algo muy importante", vaticina Fiestras.



Televisión Española, otra de las habituales del FesTVal, presentará en Vitoria 'Malaka', un thriller policíaco que arranca con la desaparición de la hija de un importante empresario cuyo reparto encabezan Maggie Civantos, Salva Reina y Vicente Romero.



En el capítulo de no ficción, el principal reclamo de TVE será la presencia en la alfombra naranja de los famosos que competirán por el título de 'MasterChef Celebrity 4', como Tamara Falcó, Ana Obregón, Vicky Martín Berrocal, Yolanda Ramos, Elena Furiase, "Los Chunguitos", Ana Milán, y El Sevilla.



Atresmedia, otra de las fieles al FesTVal, estrenará una de sus grandes apuestas de la temporada, 'Toy boy', que cuenta la historia de un "stripper" condenado por un asesinato que no cometió. Ambientada en Málaga este thriller cuenta con un elenco encabezado por Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza, María Pujalte, Pedro Casablanc y Álex Gadea, entre otros.



'El Nudo' (también de Atresmedia) se adentrará en la historia de dos parejas que, víctimas del destino, se cruzan para vivir un amor prohibido. Sus protagonistas son Natalia Verbeke, Cristina Plazas, Miquel Fernández y Oriol Tarrasón.



La vasca Euskal Telebista presentará 'Restaurante sin barreras', un novedoso espacio donde ocho jóvenes con diferentes grados de discapacidad se enfrentan al reto de convertirse en integrantes de la plantilla de un restaurante.



El FesTVal concluirá con la habitual gala de entrega de premios, en la que se distinguirá a la veterana reportera de TVE Rosa María Calaf con el Premio Constantino, mientras que los periodistas Ana Blanco y Jon Sistiaga, el humorista Juan y Medio y el presentador Juanra Bonet

recibirán sendos premios Joan Ramón Mainat.



El premio Aisge a la mejor interpretación, que entrega la asociación de actores y actrices, será para Itziar Ituño, protagonista de 'La casa de papel', (Netflix); mientras que los premios que otorga el propio FesTVal serán para el concurso de talento musical 'La Voz', de Antena 3; la serie 'La caza. Monteperdido', de TVE; la ya citada 'Élite'', de Netflix; el programa de medianoche 'La Resistencia', de Movistar +, y el programa culinario de Euskal Telebista 'A bocados'.

