Actualizada 08/08/2019 a las 10:10

Manu Zapata ha vuelto a la televisión, aunque esta vez ha sido en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3).



El miembro de 'Los Lobos', crítico de cine de Diario de Navarra, conectó este miércoles en directo para contar la tragedia que “se evitó” al emitir la final de ‘¡Boom!’ durante la riada de Tafalla. “La parte más dura fue sobre esa hora. No hubo ningún fallecido, en parte, porque mucha gente, entre ellos los más vulnerables, estaban en casa viendo el programa”, desveló el navarro.



El Tafallés ha contado cómo afectó la riada a su familia, reunida en casa de sus padres para ver cómo se llevaban el bote de 6,6 millones de euros. "Se perdió el coche de mi cuñada, que estaba aparcado en la calle Martínez de Espronceda y el coche de mi madre, que estaba aparcado justo en la zona del río", ha revelado.



Aunque el tafallés aún no han cobrado el bote final del programa, con el adelanto que les dieron el año pasado le ha regalado un vehículo a su madre. "Mi madre necesitaba un coche para seguir adelante y el primer gasto que he hecho con el dinero del premio ha sido comprar un coche", cuenta.



Además, el navarro ha aprovechado la conexión en directo para pedir que repitan el programa "para la gente de Tafalla". "El día de la riada lo estaban viendo pero muchos tuvieron que dejar la televisión para bajar a sus bajeras, garajes y portales para limpiar, y lo han tenido que ver en Internet y alguno aún no lo ha visto", cuenta.



DIRECTO | #7AgostoESPV



Charlamos con Manu Zapata, miembro de 'Los Lobos' de @A3Boom, tras la riada de Tafalla



️ "Poco a poco se van recuperando las cosas, los comercios intentan seguir adelante pero ha sido muy duro" https://t.co/WTlAxQRENy pic.twitter.com/SxAXWhgaOO — Espejo Público (@EspejoPublico) 7 de agosto de 2019

