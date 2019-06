Tele 5 apuesta por series clásicas pegadas a la realidad que "llenen butacas"

Actualizada 07/06/2019 a las 18:44

Mediaset apuesta para la próxima temporada 2019/2020 por series de ficción "pegadas a la realidad del día a día" cuya máxima aspiración es "llenar el patio de butacas", en los hogares, igual que lo hacen en el cine.

Así lo ha afirmado la directora de ficción de Mediaset, Arantxa Écija, en un encuentro con la prensa organizado por la Asociación de Informadores de Cine de España (AICE) en el marco del Festival de cine y series Lo Que Viene, que por segundo año consecutivo se celebra en Tudela.

Un encuentro en el que también han participado el director general de Telecinco Cinema, Ghislan Barrois, consejero delegado de Mediterráneo, y el 'showrunner' Aitor Gabilondo, responsable de dos de las series "estrella" de la nueva temporada, 'Madre', estreno para 2020, y 'Vivir sin permiso', la serie más vista de 2018 que aborda su segunda temporada.

Con ellas, 'Desaparecidos', un procedimental clásico de televisión en proceso de rodaje, que apuesta por el talento de actores como Juan Echanove o Elvira Mínguez, ha explicado Écija.

Se trata de un policial con la búsqueda de desaparecidos como leitmotiv, salpicado con las biografías de los agentes.

La tercera serie es 'Caronte', otro procedimental con casos jurídicos, que cuenta con Roberto Álamo como protagonista, un ex presidiario drogadicto, corrupto y acabado, que "no busca justicia, sino redención".

También emprende su segunda temporada la serie, 'Señoras del (h) AMPA', que se estrenará este 2019, "una comedia muy local con cuatro señoras que, más que empoderadas, sobreviven", ha explicado Écija: "una comedia negra de aquí y ahora".

Y, como premio a una vida dedicada a crear ficción con solvencia, Gabilondo ha conseguido sacar adelante 'Madres', su serie más personal -de hecho, se nutre de sus experiencias de la infancia- y donde saca "su lado más femenino", algo muy necesario puesto que lo que cuenta son las vivencias de madres que han tenido a sus hijos enfermos internados en hospitales y cómo eso afectó a sus vidas.

"Hasta ahora no tuve cadena que apostara (por la serie), las tendencias eran muy diferentes. Era necesario que creyeran en mi y creo que me lo he ganado a pulso", ha dicho Gabilondo, especialmente satisfecho de contar con Amaral en la banda sonora de la serie que supone el regreso a Telecinco de Belén Rueda, que comparte reparto con Carmen Ruiz, Mónica Cruz, Aida Folch y Rosario Pardo, entre otros.

En ella se abordan asuntos como la anorexia, el autismo o los vientres de alquiler, temas "muy dramáticos" pero pegados a la realidad del día a día, indica Écija, porque en una cadena como Mediaset "que emite tantas horas en directo, no encajaría hacer una ficción que se aleje de la realidad, no encaja, encallaría", también con temas políticos -agrega el creador- que abren la serie a debates de la calle.

El CEO de Telecinco Cinema ha destacado que Mediaset no apuesta por series de autor deliberadamente; "hoy das una patada y encuentras una serie para cualquier tipo de publico muy sesgado. Lo difícil -considera Barrois- es hacerlo para un publico muy amplio".

En ese sentido ha señalado que, según los datos a los que ha tenido acceso, el capítulo final de 'Juego de tronos' fue visto en España por menos de un millón de personas, contando el día de la emisión y las 48 horas siguientes, mientras el capítulo de "La que se avecina" triplicó esa audiencia.

Además, Barrois ha confirmado que progresan adecuadamente las miniseries basadas en las novelas 'Después del amor', de Sonsoles Onega, y 'No soy un monstruo', de Carme Chaparro, y ha adelantado que se prepara otra historia "sobre un infiltrado".

En cuanto al cine, Barrois ha avanzado que se están rodando tres películas, una de ellas, 'Operación Camarón', con Carlos Theron, director del último taquillazo de la casa, 'Lo dejo cuando quiera', y ha adelantado que el 15 de noviembre se estrenará 'Si yo fuera rico', con la pareja Álex García y Alexandra Jiménez.

Asimismo, han proyectado imágenes de 'Malnazidos', una película dirigida por Javier Ruiz Caldera "de la Guerra Civil y con zombies" y del drama sobre inmigración 'Un elefante, una bicicleta, un mundo prohibido'.

También se ha presentado el macroproyecto 'Way Down', que ya se rueda en Madrid, en inglés y a las órdenes de Jaume Balagueró, con estrellas nacionales e internacionales como Freddie Highmore ('The Good Doctor'), Astrid Bergès-Frisbey, Jose Coronado, Luis Tosar o Emilio Gutiérrez Caba.

Etiquetas Tudela

Televisión

Mediaset

Selección DN+