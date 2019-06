'Jurassic World' tendrá una serie animada de la mano de Netflix y DreamWorks

La plataforma digital Netflix y el estudio DreamWorks Animation han anunciado que en 2020 se estrenará 'Jurassic World: Camp Cretaceous', una serie de animación basada en las historias de la saga de 'Jurassic World'.



'La evolución ha comenzado', se lee en un pequeño vídeo de adelanto, de 45 segundos de duración, que ha compartido DreamWorks Animation en su perfil de Twitter y en donde se ve a un dinosaurio caminando por la selva y atacando, finalmente, a la cámara.

Check in to Jurassic World: Camp Cretaceous in 2020. pic.twitter.com/V2mclmpSw7