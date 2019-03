Sofía Suescun, expulsada a las puertas de la recta final de GH Dúo

Actualizada 29/03/2019 a las 08:37

Una de las concursantes más polémicas de esta edición se queda a las puertas de la gran final de 'GH DÚO'. Sofía Suescun ha perdido el duelo con Alejandro Albalá y se ha convertido en la undécima expulsada del programa después de ser repescada hace unas semanas.



¡Así reaccionaba Sofía al enterarse que era la expulsada! ¿Cómo lo habéis vivido desde casa? #GHDÚOGala13 pic.twitter.com/RDaObgTBP9 — Gran Hermano (@ghoficial) 28 de marzo de 2019

"Tengo que dar las gracias a toda esa gente que ha estado intentando que me quede aquí. Son una pasada, sé que lo sufren, pero yo al fin y al cabo me voy feliz porque no me tengo que cambiar el color del pelo", dijo la navarra antes de abandonar la casa.



Sofía se despide así del triplete de victorias que esperaba conseguir tras haber ganado de Gran Hermano y Supervivientes.





