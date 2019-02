Sofía Suescun dice adiós a GH Dúo en su noche de mayor audiencia

Sofía Suescun se convirtió el jueves en la cuarta expulsada de primera Gran Hermano Dúo en una noche en la que el programa de Telecino consiguió sus mejores cifras de audiencia. De hecho, parece que la expulsión de la navarra era algo que poca gente quería perderse en directo, ya que el reality marcó con su récord con 3.005.000 espectadores (superó por primera vez los tres millones) y lograr así un 27,8% de cuota de pantalla.

DESPEDIDA CON MENSAJE

Antes de marcharse, Sofía le ha lanzado alguna pulla a su contrincante María Jesús: “Te ha servido lo de anoche”, en referencia a su tonteo con el concursante Antonio Tejado. Éste ha sido uno de los mensajes más comentados en las redes sociales junto con la respuesta de la navarra a cómo se sentía en ese momento. “Estoy muy triste, pero no puedo ser perfecta”, ha afirmado la de Pamplona.

María Jesús: "Mírame a los ojos. ¿Yo qué te he hecho a ti?"

Sofía: "No me has hecho nada porque no puedes hacerme nada"#GHDÚOGala6 pic.twitter.com/mEuf9WW2q7