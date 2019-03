Arranca la 'Batalla final' de 'La Voz' en Antena 3 y #0 estrena humor en femenino

Actualizada 10/03/2019 a las 10:51

Pocas novedades en una parrilla de la que se despide la serie 'Matadero', de Antena 3, donde también arranca la 'Batalla final' de 'La Voz', mientras que #0 de Movistar+ aumenta su apuesta por la comedia, pero esta vez hecha por mujeres, con 'Las que faltaban'.



'Matadero', la comedia negra rural y cañí protagonizada por Pepe Viyuela, se despide de la audiencia de Antena 3, entre la que tuvo un buen estreno que fue perdiendo adeptos por el camino, con su último capítulo y un especial de cómo se hizo.



Arranca la 'Batalla final' de 'La Voz', este lunes y martes a las 22:40 horas, en la que sólo cuatro voces por equipo llegarán a los directos. Luis Fonsi, Pablo López, Paulina Rubio y Antonio Orozco deberán reducir sus equipos para la fase final.



Te puede interesar





Sin novedades en La 1, las de La 2 se centran en la continuación de la celebración del Día de la Mujer: el lunes a las 22:00h 'Zona Indie' se dedica a la producción franco-israelí 'Bar Bahar, entre dos mundos' y a las 23:40 horas a 'Yeses', largometraje sobre la compañía de teatro pionera en el mundo y formada por mujeres que cumplen condena en el Centro Penitenciario Madrid 1 Mujeres de Alcalá de Henares.



El sábado a las 23:30 horas 'La noche temática' emite la película 'De Chanel a la antimoda'.



La gran apuesta semanal de HBO llega el viernes con 'El caso contra Adnan Syed. Más allá de la historia de 'Serial'', serie documental que narra el caso del joven que llegó a ser noticia a nivel mundial gracias al 'podcast' 'Serial' y que fue acusado de asesinar a su novia. La relación de la pareja, la investigación y el juicio, además de nuevos sucesos que pueden llevarle a ser nuevamente enjuiciado tras 20 años en prisión son sus bazas.



Y la de Netflix es 'Turn up Charlie', serie que estrena el viernes y que se centra en la vida de Charlie (Idris Elba), un DJ quebrado y eterno soltero que recibe otra oportunidad para alcanzar la fama cuando se convierte en el niñero de Gabby (Frankie Hervey), la imposible hija de su famoso mejor amigo.



También su película original 'Triple frontera', en el que un grupo de antiguos operarios de las Fuerzas Especiales (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, GarrettHedlund y Pedro Pascal) se reúnen para planificar un asalto a una zona fronteriza poco habitada en Sudamérica.



Las novedades de esta semana en Movistar+ pasan por nuevas temporadas de 'The Good Fight', la tercera, el jueves; y 'Billions', la cuarta, el domingo; así como del documental 'Impulso' que, sobre la bailaora Premio Nacional de Danza Rocío Molina, estrena el viernes.



En cuanto a deportes, el domingo emitirá la quinta jornada del torneo de las Seis Naciones de rugby; el martes el nuevo programa de F1 'Vamos sobre ruedas' y desde ese mismo día el torneo de golf The Players.



0# estrena el viernes a las 23:00 horas un programa de humor hecho por mujeres para todos los públicos: 'Las que faltaban'. Capitaneado por Thais Villas, cuenta con un elenco de comediantas que quieren demostrar que 'las chicas sí hacen gracia' mediante sus intervenciones, a las que se sumarán la actuación musical de una banda femenina y de una monologuista invitada, además de una entrevista.



El mismo día debuta la serie de la BBC 'Agatha Christie: el misterio de la guía de ferrocarriles'.



Seis parejas ante el reto de '90 días para casarte' es la nueva apuesta para los lunes a las 21:45 horas de DKISS, donde aterriza su temporada 'más emocionante' que demostrará en ese tiempo la fragilidad o fortaleza de las relaciones.



El viernes estrena a las 17:00 horas 'Flip or Flop', formato a cargo de Tarek y Christina El Moussa, una peculiar pareja de agentes inmobiliarios dedicados a comprar casas en subastas, reformarlas y venderlas buscando la mayor ganancia posible, algo que no siempre es fácil de conseguir.



DMAX estrena el martes a las 22:30 horas 'Enigmas de Egipto', que se adentrará en asuntos aún hoy con incógnitas sobre la esplendorosa civilización de las pirámides, mientras que el sábado a las diez de la noche abunda en otro misterio, el de los alienígenas, en '¿Extraterrestres?'



'Los secretos del zoo', que National Geographic Wild estrena el miércoles a las 18:00 horas, adentra al espectador en una de las más grandes y populares reservas naturales del mundo: el zoo y acuario Columbus, en la capital de Ohio (Estados Unidos), que cuenta con dos mil empleados y más de diez mil animales y que es un ejemplo de su protección y cuidado.



El canal BLAZE apuesta por una serie de éxito en Reino Unido, 'Entrenamiento SAS', desde este martes a las 22:50 horas. Se centra en 30 hombres sin ningún tipo de entrenamiento militar previo que se enfrentan a uno de los retos más intensos de sus vidas, tanto a nivel físico como psicológico: las pruebas de acceso al Servicio Aéreo Especial Británico (SAS).

Etiquetas Netflix

Televisión

Atresmedia

Mediaset

Movistar

Selección DN+