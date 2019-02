Risto se enfada con Arcadi Espada y lo expulsa del plató de 'Chester'

Actualizada 18/02/2019 a las 10:11

Risto Mejide recibió este domingo al polémico periodista Arcadi Espada en su ‘Chester’. El publicista dedicó su último programa a hablar de escándalos y contó con Alaska y con Espada como invitados.



Mejide, después de preguntar a su invitado por el periodismo en España y por Francisco Camps, quiso comentar con él su artículo titulado ‘Un crimen contra la humanidad’. Quería hablar sobre la controvertida opinión de Espada sobre los niños con Síndrome de Down.



Para el periodista, la seguridad social no debería costear el tratamiento a estas personas, sino que tendrían que ser los padres los responsables por haber decidido tener un hijo enfermo.



“¿Tú sabes la animalada que estás diciendo?”, dijo el presentador cortando a su invitado y haciendo entrar al plató al padre de Nico, un niño de 11 años con Síndrome de Down.



"Espero poder responder de la misma forma", dijo Espada, en referencia al tiempo que había utilizado el padre para defender a su hijo."Sí, si lo tratas con respeto", le contentó Risto.



Al final, el publicista, después de un amago del periodista de dejar el programa, hizo algo que “no había hecho nunca". "El que va acabar esta entrevista soy yo”, dijo Mejide echando al periodista del plató. Espada se levantó y dijo antes de salir: "Y te digo una cosa, el tramposo eres tú".



Anoche se vivió uno de los momentos más tensos con Arcadi Espada, periodista y fundador de Ciudadanos, en @Chester_cuatro por sus crueles palabras sobre los niños con deficiencias congénitas y víctimas de mujeres.

Gracias @ristomejide por echarlo del platópic.twitter.com/v3A0xTPKfH — Formula Music (@Formula_Music) 18 de febrero de 2019







