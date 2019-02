Una 'pamplonica' de adopción consigue hacerse un hueco en La Voz

Actualizada 05/02/2019 a las 11:14

La joven estudiante Hannah Labotka, natural de Chicago, se ha hecho con un hueco en el programa musical de La Voz, en concreto en el equipo de Pablo López. Esta 'pamplonica' de adopción, que llegó a la capital navarra hace cuatro años para estudiar Relaciones Laborales, escogió el tema de Bob Dylan, en su versión de Adele, titulado ‘Make you feel my love’ para las audiciones a ciegas.

Después de una ‘pelea’ entre los dos coaches que se giraron tras escucharla cantar, Pablo López y Antonio Orozco, y decenas de buenas alabanzas a su voz por parte de Paulina Rubio y Luis Fonsi, la pamplonesa de adopción decidió irse con el cantante de Fuengirola. “Es mucha presión, pero elijo a Pablo López”, terminó.

"ME GUSTA MUCHO PAMPLONA"

En el vídeo de presentación que se emite antes de cada actuación de los concursantes, Esta 'pamplonica' explicó sentirse casi de la capital Navarra. "Me gusta mucho Pamplona. Soy muy de ir al juevintxo", comentó. Además se atreve a entonar el famoso "1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo..." De hecho, en el vídeo llega a bromear sobre su acento. “Algunos me dicen que se me está pegando el acento”, reconoció la artista.

