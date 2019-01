Duras críticas al navarro de 'Los Lobos' por un gesto con uno de sus compañeros de Boom

12/01/2019 a las 16:31

El famoso equipo de 'Los Lobos' del programa 'Boom' de Antena 3 lleva más de un año intentando hacerse con el mayor bote de la historia de la televisión en España. A pesar de haber demostrado, a base de programas, que merecen el premio, las tiranteces cada vez son más visibles entre los miembros de un equipo formado por y para jugar.

En esta ocasión ha sido el de Tafalla, Manu Zapata, el que ha tenido un gesto con uno de sus compañeros muy criticado en redes sociales. En encontronazo se ha iniciado en la última ronda, tras haber fallado una pregunta que versaba sobre qué dos océanos bañaban el Cabo de Hornos. Zapata, como portavoz del grupo, respondió "Índico y Atlántico". Pero la respuesta era errónea y el concursante de Tafalla se extrañó visiblemente con Erudino porque creía que el océano Índico había sido el fallo. "Pacífico, Pacífico...", corrigió el concursante ante las miradas de Manu.

ASPAMIENTOS DEL DE TAFALLA

Cuando llegó el turno de volver a responder las preguntas incorrectas de la primera ronda, los concursantes respondieron esta vez "Pacífico y Atlántico". Al dar la respuesta, Manu hizo unos aspavientos y un gesto a modo de reclamación para pensar más las respuestas que no pasó desapercibido para los seguidores del programa en redes sociales.

@A3Boom Manu, eres un listo... menudo gesto has tenido con el fallo de Erundino — Lola Vazquez Moro (@lvazquezmoro) 8 de enero de 2019

#A3Boom Manu deja en muy mal lugar a los navarros, que, afortunadamente, no tienen nada que ver con su mala educación y complejo — Eusebio Fernández (@efalfaro59) 9 de enero de 2019

De verdad Manu, que eres un soberbio. Joder. #A3Boom — Cris (@Crisramales) 8 de enero de 2019

Lo d Manu ya pasa d insoportable!Lo dl puño cada vez q acierta aunq sea la mayor chorrada es infumable!Pero el gesto q le ha hecho a Erundino como si fuera tonto,q acaba d hacer pleno,d q va???!!! Muy ejemplarizante, si señor!!!

A alguien le extraña q Jose se haya ido??? #A3Boom — Valerio.Ceara (@CearaValerio) 8 de enero de 2019

Pero el navarro no ha dudado en afrontar las críticas en redes sociales por el gesto en el programa con su compañero.

@ManuZapata73 Manu, siento decirte que ayer no me gustó el gesto que le hiciste a Erundino pq dijo Indico y Atlántico, después de hacerse un pleno, no se lo merecía pq se podía rectificar, te saco una tarjeta amarilla — Maria Diaz (@Marydifer) 9 de enero de 2019

Ten por seguro que si Silvia, se la quito con todo mi afecto :) , me ha parecido un muy buen gesto por su parte y me alegra que Manu respete las criticas hechas con respeto, como no puede ser de otra manera. — Maria Diaz (@Marydifer) 9 de enero de 2019

Tras ver el "me gusta" en su crítica, la tuitera ha felicitado al navarro, que ha sabido aceptar la crítica y reconocer su error: "Me alegra que Manu respete las críticas hechas con respeto, como no puede ser de otra manera."

En otro mensaje, Manu Zapata ha respondido a un tuit en el que felicitaban a su compañero Erundino por sus 23 aciertos asegurando que fue un "programazo".

