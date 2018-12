Alba, Sabela y Julia acompañarán a Natalia y Famous en la final de OT 2018

Actualizada 13/12/2018 a las 08:33

Operación Triunfo ya tiene a sus cinco finalistas. Alba Reche, Sabela y Julia se sumaron en la gala 12 de este programa musical, a la navarra Natalia y Famous, finalistas desde la semana pasada. A las puertas de esta gran final musical, que se celebrará el miércoles 19 de diciembre, se ha quedado Miki, que fue el último expulsado de la edición con un 20% de los votos a su favor.

Alba Reche fue la primera en subir al escenario después de la actuación grupal, en la que los artistas cantaron "Humans", de The Killers, y lo hizo con el tema "She used to be mine", de Sara Bareilles. Con una valoración del jurado "cautivadora", la alicantina se convirtió en la tercera finalista de la edición 2018 de Operación Triunfo.

DOS PUESTOS PARA MIKI, SABELA Y JULIA

Con tres puestos cubiertos ya para la final, llegó el turno de Miki, Sabela y Julia, que lucharon por hacerse un hueco en la final gracias a la valoración del público. Sabela lo hizo con la canción "Negro Caravel", de Rosa Cedrón y Cristina Pato; Julia, guitarra en mano, se lució con "Ya lo sabes", de Marta Soto; y Miki apostó por "Some nights", de Fun.

FALLO EN LA APP

Pero entonces, sucedió lo inesperado: la aplicación oficial del concurso se estropeó y minó las intenciones de miles de espectadores, que se quedaron sin poder votar. Además, el logo de La 1 de TVE tapaba tres dígitos del número de teléfono que había que marcar para enviar a Sabela a la final.

LO ESTÁIS TAPANDO LO ESTÁIS TAPANDO LO ESTÁIS TAPANDO 905 810 003 EL TREEEESSS FINALISTA SABELA al 25152 #OT18Gala12 pic.twitter.com/HrrcFBq3Yj

— Josué Brühl (@nen_melo) 12 de diciembre de 2018

Pese a ello, la gallega se llevó el 43% de los votos y se hizo con el cuarto puesto en la final del talent show musical. Le siguió Julia, con el 37% de los votos, y Miki, con el 20%, se quedó a las puertas.

NATALIA Y FAMOUS

Famous y Natalia también subieron al escenario y demostraron por qué fueron la pasada semana los dos primeros finalistas de la edición. El primero lo hizo con "Solo tú", de Carlos Rivera, mientras que la navarra le siguió con "Seven nation army". Además, todos los concursantes cantaron un tema más, aunque lo hicieron en grupos de tres. Alba Reche, Julia y Natalia interpretaron "Este amor ya no se toca", de Yuri, mientras que Famous, Sabela y Miki, por su parte, dieron rienda suelta a su faceta más marchosa con "Calypso", el tema de Luis Fonsi y Stefflon Don.

